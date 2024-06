9e édition Moto Cross à Saaba : Malick Kanazoé sacré champion dans la catégorie MX2

publicite

Le Burkina Faso a abrité la 9e édition de la compétition internationale de moto cross ce dimanche 30 juin 2024 à Saaba. La compétition a regroupé des pilotes du Burkina Faso, du Sénégal, du Togo et de la France.

Pour la 9e année consécutive, Saaba a vibré au rythme de la fête de la moto. Des pilotes venus du Togo, du Sénégal, de la France et du Burkina Faso se sont affrontés lors de la 9e édition de la compétition internationale de moto cross. L’événement a été organisé par les Etalons moto club.

A l’issue des trois manches de la compétition, la victoire est revenue Cheick Omar Ilboudo, vainqueur dans la catégorie moto sans embrayage. Il a apprécié l’organisation de cette 9e édition.

« Le terrain était génial. Je m’entraîne chaque fois sur le même terrain. Face à mes concurrents, ce sont au niveau des virages que j’ai pris le dessus. Je suis un passionné de la moto. Quelle qu’en soit la moto que j’ai, j’aimerai toujours faire une différence », a-t-il souligné. Il a fait savoir qu’il compte passer en catégorie supérieure dans l’avenir.

Akim Kanazoé, 13 ans, était sur la première marche dans la catégorie junior. « Avec l’expérience, tu as de moins peur. Ça fait 8 ans que je fais la moto. La première manche, j’ai fait un assez bon départ. Je suis sorti deuxième et j’ai dépassé le premier. Ensuite j’ai roulé comme je sais le faire à l’entraînement », a-t-il expliqué.

Dans la catégorie MX2, Malick Kanazoé, 15 ans était le plus rapide. « La différence c’est la persévérance, du début à la fin de la manche je n’ai rien lâché. Ma différence, je pense que ce sont dans les virages.

Je m’entraîne tout le temps dans les virages. Ça fait que je suis extrêmement rapide dans les virages », a-t-il indiqué. Il a précisé que son rêve c’est de devenir champion d’Afrique et de participer aux grandes compétitions mondiales.

Dans la catégorie MX1, le premier prix est revenu au Français Christian Gracia, suivi des Burkinabè Louis Kaboré et de Izidine Kanazoé.

Le directeur technique des Étalons moto club, Stéphane Balkouma, a relevé que le niveau de la compétition était très bien.

« C’est une réussite totale dans la mesure que l’organisation se fait d’habitude entre 4 et 6 mois à l’avance. Cette fois-ci, nous n’avons eu qu’un seul mois. On ne savait pas si la course allait avoir lieu, mais elle eut lieu. Le public et les sponsors étaient au rendez-vous. Le niveau de la compétition était très bien », a-t-il précisé. Pour la 10e édition, il annoncé la participation de beaucoup plus de pays.

