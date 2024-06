Littérature : Le professeur Ilaihola Sabin Lazare Dandjinou dédicace trois nouveaux ouvrages

publicite

Le professeur Ilaihola Sabin Lazare Dandjinou a procédé à la dédicace de trois ouvrages littéraires le samedi 29 juin 2024 à Ouagadougou. Le vivre ensemble, la cohésion sociale et la gouvernance sociale sont les principaux thèmes abordés dans ces œuvres.

« Fossoyeurs milliardaires », « Poudres blanches et ordures humaines », et « Bobo Deen nin, Bobo sigui » sont les trois ouvrages dédicacés à Ouagadougou par le professeur Ilaihola Sabin Lazare Dandjinou. Édités dans les Éditions Mercury à Ouagadougou en 2024, ces ouvrages sont constitués respectivement de 141 pages, 161 pages et de 253 pages.

La promotion des valeurs endogènes, le vivre ensemble, la cohésion sociale et la gouvernance sociale et la consommation de la drogue sont, entre autres, les principaux thèmes traités par l’auteur dans ces différents ouvrages. L’œuvre ‘’Fossoyeurs milliardaires’’ est un pamphlet contre le double jeu pratiqué par certains acteurs dans un contexte socio-politique fort.

‘’Poudres blanches et ordures humaines’’ évoque la consommation de la drogue et bien d’autres excitants dans les cités par les jeunes Et ‘’l’œuvre Bobo Deen Bobo sigui’’ véhicule un message de choix de construire un développement durable sur des bases endogènes.

Pour l’auteur, le Professeur Ilaihola Sabin Lazare Dandjinou, ces ouvrages mettent en exergue la promotion des valeurs locales à travers le vivre ensemble, la culture de la paix qui sont l’avenir d’une nation.

« J’ai d’abord commis un essai sociologique sur la promotion du vivre ensemble qui s’appelle Bobo Deen nin, Bobo sigui, dans lequel j’ai pris l’épicentre de Bobo-Dioulasso comme vecteur de vivre ensemble partagé d’altruisme social. Et dans « Fossoyeurs milliardaires », il y a une mise en exergue des actions négatives, qui dans ces pays imaginaires de ‘’Wakalondougou’’ j’ai dénoncé certaines choses. Surtout ceux qui profitent dans une situation de crise. Et « Poudres blanches et ordures humaines », j’ai voulu aborder un problème qui fait mal, les drogues et addictions », a-t-il expliqué.

Professeur Ilaihola Sabin Lazare Dandjinou est un enseignant-chercheur et auteur de plusieurs œuvres. Il est engagé dans la promotion des valeurs endogènes, gage d’une identité dans la mondialisation. « Fossoyeurs milliardaires », « Poudres blanches et ordures humaines », et « Bobo Deen nin, Bobo sigui» sont disponibles sur marché, à la librairie Mercury à Ouagadougou aux prix respectifs de 10 000 FCFA pour les deux premiers et 15 000 FCFA.

Amidou OUEDRAOGO (Stagiaire)

