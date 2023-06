8e édition Moto cross à Saaba : Paul Balkouma sacré champion dans la catégorie MX1

0 Partages Partager Twitter

Le Burkina Faso a abrité la 8e édition de la compétition internationale de moto cross ce dimanche 25 juin 2023 à Saaba. Une compétition qui a regroupé des pilotes de la Côte d’Ivoire, du Sénégal, du Togo, de la France et du Burkina Faso.

Ce dimanche 25 juin 2023, Saaba a vibré au rythme de la fête de la moto. Des pilotes venus de la Côte d’Ivoire, du Togo, du Sénégal, de la France et du Burkina Faso se sont affrontés lors de la 8e édition de la compétition internationale de moto cross. Un événement organisé par les Etalons moto club.

A l’issue des trois manches de la compétition, la victoire est revenue à Hassami Ouédraogo dans la catégorie Force X. Dans la catégorie composée exclusivement de togolais dénommée « Zem », c’est Ben Yao qui a été sacré vainqueur. Noah Ki a été le premier dans la catégorie junior de la 8e compétition de motocross. Malick Kanazoe a remporté le premier prix dans la catégorie espoir et Izidine Kanazoé dans la catégorie MX2. La première place est revenue à Paul Balkouma, secondé par Guy Mogika et Adama Ouédraogo dans la catégorie MX1.

Malick Kanazoé, 14 ans, champion dans la catégorie espoir, a laissé entendre que durant deux semaines avant la course il s’entrainé chaque jours. « Dans ce sport il ne faudra pas avoir peur des adversaires sinon ça ne peut vraiment pas marcher », a-t-il souligné.

En plus, Paul Balkouma, vainqueur dans la catégorie MX1 a fait comprendre que la compétition s’est bien passée pour lui. « 1ere manche, 2e manche et 3e manche j’ai juste assuré pour ramener le trophée au Burkina Faso. Cette année il y avait énormément des adversaires notamment de la France, de la côte d’Ivoire et du Sénégal.

Mais on est arrivé à se battre et resté devant. J’ai commencé à me préparer depuis le mois de mars. Il faut savoir que c’est 15 mn à fond et c’est des heures d’entraînement juste pour préparer ces 15 mn. On a souvent tendance à croire que le motocross n’est pas un sport parce que l’on ne connait pas. 15 mn de moto c’est beaucoup plus fatiguant que 90 mn de foot et de basket par exemple. C’est une préparation complète sur toute la ligne. J’ai souffert pour y arriver », a-t-il relevé.

Par contre, Izidine Kanazoé, vainqueur dans la catégorie MX2, n’est pas satisfait de sa prestation. « Je ne suis pas très fier de moi. J’aurais mieux roulé parce que c’est mon terrain je devrais être à mesure de faire un écart entre nous (les adversaires) », a-t-il précisé.

Concernant la compétition, Adjoua Jean Philippe, responsable de la course, a indiqué que la préparation a commencé depuis samedi avec une la reconnaissance de la piste et l’organisation des équipes par catégorie.

« Il y avait 5 catégories à savoir les petites moto sans embrayage et avec embrayage, la catégorie junior avec 85cc, les espoirs avec 125 cc avec les MX 1 et 2 avec 250 à 450 cc. » Le niveau était assez bon. On peut rivaliser avec certaines entités d’ailleurs », a-t-il déclaré. Le rendez-vous est pris pour la 9e édition en 2024.

