Sommet des chefs d’Etat de l’AES : Le Président du Faso à Niamey

Le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORE effectue, ce vendredi 5 juillet 2024, un voyage à Niamey au Niger où il prendra part au sommet des Chefs d’Etat de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) prévu ce samedi.

Les Chefs d’Etat des pays membres de l’AES se réunissent ce samedi 6 juillet 2024 dans la capitale nigérienne pour un sommet consacré à la vie de l’Alliance et à sa consolidation.

Ce tout premier sommet va réunir les délégations des pays membres de l’AES que sont le Mali, le Niger et le Burkina Faso autour des questions et des défis communs aux trois Etats. La sécurité et la défense, la lutte contre le terrorisme, les échanges économiques, culturels et commerciaux vont constituer les points essentiels de cette rencontre au sommet de l’AES.

Ce rendez-vous permettra en outre, de consolider les relations de coopération entre les trois pays dans une dynamique de mutualisation des intelligences et des moyens pour amorcer une paix véritable dans l’espace AES et favoriser un développement inclusif au profit des peuples du Sahel.

L’Alliance des Etats du Sahel a été mise en place de par la volonté assumée des Présidents Ibrahim TRAORE du Burkina Faso, Assimi GOÏTA du Mali et Abdourahamane TIANI du Niger. Elle a été matérialisée par la signature de la Charte du Liptako-Gourma le 16 septembre 2023 par les trois Chefs d’Etat.

Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso

