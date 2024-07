Marathon des échangeurs BF1 2024 : Le Kényan Ezra Kiplangat s’adjuge le trophée de l’édition

publicite

Dans les artères de la ville de Ouagadougou précisément les axes reliant les différents échangeurs de la ville, des athlètes issus de plusieurs pays ont couru dans la matinée de ce samedi 6 juillet 2024. Sur une distance de 42km 195, c’est au total plus de 519 athlètes venus de 13 pays qui ont pris part à cette 6ème édition du marathon des échangeurs. En 2h38mn 24secondes, c’est le Kényan Ezra Kiplangat qui est arrivé en tête lors de cette édition.

Le top départ a été donné au Palais des sports de Ouaga 2000 aux alentours de 7h00mn. 519 athlètes nationaux et internationaux ont pris la direction de l’ambassade des USA, avant de ressortir pour prendre la direction des échangeurs et pour ensuite parcourir la ville de Ouagadougou , sur une distance de 42km195. Elle s’est tenue également sur 10km pour les circuits courts.

Arrivée c’est deux Ghanéens et un Kényan qui ont occupé le podium. Le Kényan, Ezra Kiplangat a d’ailleurs occupé là première place avec sa performance de 2h38mn 24s sur cette distance de 42km195. Une performance qu’il a apprécié. Cependant, il a reconnu le niveau de cette compétition.

Ibrahim Drabo est le premier Burkinabè en cette édition. Il a réalisé cette performance en 3h14m56s il est arrivé 5ème sur le tableau général. Colette Ayade du Bénin est là première chez les dames avec une performance de 3h 11mn 56sec dans le trajet 42,195KM. Elle est repartie avec une enveloppe de 300 000f CFA.

Pour le premier Burkinabè, cette édition a été une réussite. Il a d’ailleurs salué l’organisation. Cependant il a souhaité que les éditions à venir que la cagnotte soit revue. Car selon lui le prix mis pour la préparation est énorme. « A part ça tout s’est bien déroulé», a-t-il ajouté.

Selon le Directeur Général (DG) de la télévision BF1 Issoufou Saré , cette édition a été spéciale en ce sens qu’elle a « éclaté» toutes les statistiques. « C’était une édition de la résilience et on a tenu à se qu’elle se tienne malgré les conditions plus ou moins difficiles. Pour cette 6ème édition on est amplement satisfait d’autant plus qu’on a battu tous les records en nombre d’inscrits et en nombre de vitesses. Il y a eu 13 pays qui ont participé. C’est dire que le marathon gagne en épaisseur», a fait savoir le DG de BF1.

Les Ghanéens Malan Yamputi et Kwabena Frempong sont arrivés respectivement deuxième et troisième lors de ce 6ème cap. Le premier lui est reparti avec un chèque de 1 000 000 F CFA. Sur les 519 inscrits, 163 ont participé aux 42,195 km et 356 au 10km. Le plus âgé de la compétition à 70 ans.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

