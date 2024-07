2e édition Ambassadeur d’ébène : Yves Ouédraogo remporte le premier prix

publicite

La finale de la deuxième édition de l’ambassadeur d’ébène Burkina a eu lieu le samedi 6 juillet 2024 à Ouagadougou. L’édition a vu le sacre du candidat Yves Ouédraogo.

Avec 22 candidats au départ, ils étaient neuf à se hisser en finale. Et c’est Yves Ouédraogo qui monte sur la plus haute marche du podium.

Organisée par l’association Action pour la Reconquête Culturelle (ARC), cette initiative vise la valorisation de la culture burkinabè à travers des activités de sensibilisation et de promotion.

Selon le promoteur, Ibrahim Sangaré, ce projet a pour objectif de réunir la jeunesse burkinabè autour d’un projet social et culturel. Il précise que cette deuxième édition a mis l’accent sur la valorisation du patrimoine culturel.

« C’est d’abord réunir les jeunes autour d’un projet social et culturel. Et vous voyez que les thèmes qui ont été développés par les différents candidats sont en lien avec la culture », a-t-il expliqué.

Au palmarès de cette édition, le candidat A11, Yves Ouédraogo occupe la première place. Il repart avec un trophée et une somme de 880.000 FCFA, il est suivi de Wilfried A. Béogo, qui repart avec une somme de 600 000 FCFA et Amzy Bamogo ferme la marche du podium. Il repart quant à lui avec une somme de 525.000 FCFA.

Pour le vainqueur de cette édition, Yves Ouédraogo, c’est avec un sentiment de joie et de satisfaction qu’il se voit couronné ambassadeur ébène 2024. Il dit user de cette couronne pour la valorisation et la promotion de la culture burkinabè.

« Je suis fier d’avoir décroché ce premier prix, vraiment ça été une surprise pour moi. Et je mènerais des actions culturelles, des actions également dans le domaine de l’entrepreneuriat pour amener les jeunes à s’intéresser et travailler à valoriser la culture », va-t-il manifester.

En rappel, cette deuxième édition s’est tenue sous le thème « Valorisons la culture et soutenons nos FDS et VDP pour une patrie unifiée et restaurée ». Et rendez-vous est pris pour l’année prochaine pour la troisième édition.

Amidou OUEDRAOGO (Stagiaire)

Pour Burkina 24

