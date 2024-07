Création de la Confédération des États du Sahel : Les inquiétudes de la CEDEAO

publicite

Le chef d’Etat sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a été désigné par ses pairs pour assurer la charge d’«émissaire» entre la Cédéao et le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Dans le même temps, Bola Tinubu, le président du Nigéria reste à la tête de l’organisation.

Réunis à un sommet le 07 Juillet à Abuja, la capitale nigériane, les membres de la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest, Cédéao, ont dit craindre la « désintégration » de l’organisation après la création de la Confédération des Etats sahéliens.

« Nous devons tout faire pour éviter le retrait des trois pays frères de la Cedeao. Ce serait le pire des scénarios et une grande blessure au panafricanisme que les pères fondateurs nous ont légué », a déclaré le président sénégalais, appelant à « engager les réformes idoines pour adapter la Cedeao aux réalités de son temps ».

Pour Omar Alieu Touray, le chef de la Commission de la Cedeao, Bamako, Ouagadougou et Niamey risquent l’« isolement diplomatique et politique », et la perte de millions d’euros en investissements. En outre, leurs ressortissants pourraient également devoir obtenir des visas pour voyager dans la sous-région, a-t-il dit, avant d’ajouter que cette rupture pourrait aggraver l’insécurité régionale et entraver l’établissement d’une force régionale.

Le 06 Juillet soit à la veille du sommet de la Cedeao, les ministres de la Défense et des Finances des pays membres se sont penchés sur le financement d’une « force régionale de lutte contre le terrorisme et de rétablissement de l’ordre constitutionnel ». La Commission de la Cedeao qui avait élaboré cette idée a prévu la création d’une unité initiale de 1 500 hommes. Cette force vise à rassembler à terme 5 000 soldats, pour un coût d’environ 2,6 milliards de dollars par an.

Source : Jeune Afrique

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Burkina 24

