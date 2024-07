publicite

Le prodige de la musique burkinabè Lil Kyle a dévoilé son nouveau clip en featuring avec Marko, le samedi 6 juillet 2024, à Ouagadougou. Baptisé « Burkina – Côte d’Ivoire », le joyau met en valeur les deux pays frères que sont le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire.

Entourés des professionnels des médias et d’une foule enthousiaste, les deux artistes ont dévoilé cette œuvre musicale qui célèbre l’amitié et la fraternité entre les deux pays voisins. « Burkina-Côte d’Ivoire » est un opus réalisé avec soin et maestria, et met en scène Lil Kyle et Marko dans un décor coloré et captivant, reflétant la richesse culturelle et la beauté des paysages du Burkina Faso et de la Côte d’Ivoire.

A seulement 10 ans, le jeune artiste Lil Kyle écrit de la plus belle des manières son nom dans l’arène musicale burkinabè. Sa discographie regorge des titres qui sonnent comme des promesses de danse. « Quand je serai grand », « Bro for life », et récemment « Burkina-Côte d’Ivoire », sont ses œuvres.

Lors de la présentation de titre, Lil Kyle et Marko ont exprimé leur fierté de présenter ce clip qui leur tient particulièrement à cœur. « Burkina – Côte d’Ivoire est plus qu’une simple chanson, c’est un message d’unité et de solidarité entre nos deux nations », a déclaré Lil Kyle. « Nous espérons que ce clip contribuera à renforcer les liens d’amitié entre nos peuples et à promouvoir la paix et l’harmonie dans la région », a ajouté Marko.

Aussitôt lancé, le clip « Burkina – Côte d’Ivoire » a été salué par un accueil enthousiaste de la part du public. Les fans des deux artistes ont salué la qualité de la production et la force du message véhiculé par la chanson.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

