EURO 2024 : L’Espagne bat la France et file en finale

En quête d’une place en finale de l’Euro 2024, la France et l’Espagne ont croisé le fer ce mardi 9 juillet 2024, à Munich en Allemagne. Peu séduisants mais toujours en course depuis le début de cette édition, les Bleus sont tombés face à cette équipe de la Roja. Le score a été de 2 buts à 1.

Avec un Killian Mbappé plus ou moins convainquant et un Lamine Yamal qui devenait le plus jeune buteur de l’histoire de l’EURO à 16 ans, ce match a reflété toutes les attentes. Cela dans le sens des engagements et des percussions de part et d’autre.

Déjà surprise dès les premières minutes par le contre français conclu par Kolo Muani, la Roja a rapidement repris le contrôle du match avec deux buts inscrits en l’espace de quatre minutes, cassant ainsi la dynamique tricolore. Un score de 2 buts à 1 qui va séparer les 22 acteurs à la pause.

A la reprise clopin clopan les deux équipes vont rentrer dans le match. Les Bleus vont multiplier les incursions dans la zone de vérité ibérique sans pour autant trouver le chemin des filets. Score final 2-1.

Il faut noter que la France a pu, dans cette rencontre compter sur le retour de suspension d’Adrien Rabiot. Les Espagnols ont, eux, été privés de nombreux cadres pour cette demi-finale, Pedri (genou), Dani Carvajal et Robin.

La Roja croisera la route des Pays-Bas ou de l’Angleterre, le 14 juillet 2024 à Berlin, en finale de l’Euro.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

