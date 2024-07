Première réunion en visioconférence des Ministres en charge de la Communication de l’AES

publicite

0 Partages Partager Twitter

Dans le cadre de la mise en œuvre des points inscrits dans le communiqué final du Sommet des pays de l’Alliance des États du Sahel à Niamey, notamment le point 19 relatif à la communication, le Ministre de la Communication, de l’Économie Numérique et de la Modernisation de l’Administration du Mali, Monsieur Alhamdou Ag ILYÈNE, a convié ses homologues des pays de l’Alliance des États du Sahel à une visioconférence qui s’est tenue le 09 juillet 2024.

La suite après cette publicité

Cette visioconférence a réuni le Ministre d’État, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean Emmanuel OUEDRAOGO ; la Ministre de la Transition Digitale, des Postes et des Communications électroniques du Burkina Faso, Aminata ZERBO/SABANE ; Monsieur Sidi Mohamed Raliou, Ministre de la Communication des Postes et du Numérique du Niger.

Tenue à l’initiative du Ministre Alhamdou Ag ILYÈNE, cette réunion avait pour objectif de discuter d’une feuille de route visant à établir une stratégie de communication efficace et intégrée pour les pays de l’AES.

Les échanges fructueux ont permis de mettre en place un plan de communication d’urgence, destiné à informer les populations de la Confédération des actions majeures entreprises par les autorités.

Les ministres ont également décidé de tenir une réunion des experts des pays de l’AES à Bamako la semaine prochaine. Cette rencontre aura pour but d’élaborer une stratégie de communication détaillée, accompagnée d’outils et d’une charte graphique reflétant les valeurs partagées par les pays de l’AES.

Source : Ministère de la communication du Burkina Faso

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite