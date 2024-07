Semaine de l’Information et de l’Orientation 2024 | SITARAIL présente son École supérieure des métiers ferroviaires : Avis aux nouveaux bacheliers

La 9e édition de la Semaine nationale de l’Information et de l’Orientation (SIO) a été officiellement lancée ce mardi 09 juillet 2024 à Ouagadougou. SITARAIL a présenté son École Supérieure des métiers Ferroviaires (ESMF).

Pour la 5e année consécutive, à l’issue des examens de fin d’année, la semaine nationale de l’information et de l’orientation (SIO) est organisée au profit des nouveaux bacheliers du Burkina Faso. Organisée par la Direction Générale du Conseil à l’Orientation universitaire et des Bourses (DGCOB) sous la houlette du ministère en charge de l’enseignement supérieur, elle a pour objectif de guider les nouveaux bacheliers dans le choix des filières dans les universités et instituts de formation au Burkina Faso.

Pour Adjima Thiombiano, ministre en charge de l’enseignement supérieur, cette initiative vise à faciliter l’orientation des bacheliers afin de répondre à la vision actuelle du gouvernement. « Nous avons voulu organiser cette semaine de l’orientation pour permettre aux nouveaux bacheliers de faire un choix raisonné.

Et que cela aussi soit en phase avec la vision actuelle du gouvernement qui vise à mettre en place aujourd’hui ce que nous appelons le référentiel sur les filières prioritaires en termes de formation. C’est vrai que toutes les filières s’équivalent, mais pour booster le développement socioéconomique de ce pays, on a besoin de mettre l’accent sur un certain nombre de filières », a-t-il souligné.

Egalement, cette semaine est une occasion pour des entreprises, des établissements publics ou privés, des instituts de formations professionnelles de présenter leurs offres de formations et de services au profit des nouveaux bacheliers. C’est le cas de la Société Internationale de transport africain par Rail (SITARAIL) à travers son Ecole Supérieure des Métiers Ferroviaires (ESMF).

Cette école de formation de SITARAIL offre trois filières professionnelles aux bacheliers. Il s’agit de l’exploitation, la voie et le bâtiment, et la filière matériel et traction. Pour Amadou Ouédraogo, directeur de l’ESMF de Bobo-Dioulasso, SITARAIL a créé cette école pour pérenniser le métier du chemin de fer.

« SITARAIL a créé cette école de formation supérieure des métiers ferroviaires dans le but d’assurer la pérennité du métier du chemin de fer. Ce sont des ressources qu’on a besoin mais on n’en retrouve pas sur le marché du travail. Elle offre des formations en logistique ferroviaire, en infrastructures ferroviaires, et en maintenance », a-t-il expliqué.

Pour les premiers responsables de cette structure, le métier du chemin de fer reste probant pour une insertion socioprofessionnelle dans un pays enclavé comme le Burkina Faso.

En rappel, cette semaine de l’information et de l’orientation (SIO) post Bac 2024 se tient sous le thème « Opportunités de financement des filières prioritaires de l’enseignement supérieur du Burkina Faso ». Elle se poursuit jusqu’au 13 juillet 2024 sur le site du SIAO à Ouagadougou

Amidou OUEDRAOGO

Pour Burkina 24

