Connaissance et l’utilisation des symboles de l’État au Burkina Faso : Une centaine d’artistes outillés

La Direction générale de la culture et des arts en collaboration avec la Grande Chancellerie des Ordres Burkinabè a organisé une session de renforcement de capacités sur la connaissance et l’utilisation des symboles de l’État au profit des artistes ce jeudi 11 juillet 2024 à Ouagadougou.

Le Centre National de Formation en Artisanat d’Art Birigui Julien Ouédraogo (CNFAA-BJO) a outillé ses artistes pensionnaires sur la connaissance et l’utilisation des symboles de l’État. Pour les premiers responsables de ce centre, dans un contexte marqué par l’affirmation de la souveraineté du Burkina Faso et l’ascension d’un sentiment de patriotisme au sein des populations, l’utilisation des symboles de l’Etat devient de plus en plus récurrente dans le milieu de la production artistique.

D’où cette rencontre pour contribuer à l’amélioration de la production artistique respectueuse des symboles de l’État. Selon Diane Sandwidi, directrice du Centre National de Formation en Artisanat d’Art Birigui Julien Ouédraogo (CNFAA-BIO), cette initiative vient à point nommé pour soulager les artistes dans leurs créations artistiques.

« Cette activité a son importance, parce que, qui dit création artistique dit d’abord des nationaux dans les créations. Et ces artistes nationaux utilisent des symboles de l’Etat. Une chose est de les utiliser mais de savoir les utiliser dans les représentations artistiques. Vous savez que les artistes communiquent parce qu’ils créent. Donc représenter bien ces symboles de l’Etat pour sensibiliser mais aussi faire aimer sa patrie », a-t-elle indiqué.

La présentation de la Grande Chancellerie et la description des symboles de l’Etat sont, entre autres, les thèmes abordés au cours de cette formation. Pour Kevin Gautier Kaboré, directeur de la communication et des relations publiques de la Grande Chancellerie des Ordres Burkinabè, cette structure dispose des symboles qui méritent des présentations au profit des citoyens en particulier les artistes en général.

« Les artistes sont les acteurs qui utilisent beaucoup les symboles de l’Etat sur leurs conceptions. Et il est judicieux de leur faire connaitre ces symboles et les inviter au bon usage de ces symboles », a-t-il souligné.

En rappel, le Centre National de Formation en Artisanat d’Art Birigui Julien Ouédraogo (CNFAA-BIO) compte à ce jour près d’une centaine de pensionnaires répartis dans 11 corps de métiers.

Amidou OUEDRAOGO (Stagiaire)

Pour Burkina 24

