Prix Africains de la Gouvernance 2024 : Roger Baro désigné meilleur ministre de l’environnement de l’Afrique

Le Ministre de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement, Roger BARO, a reçu, ce mercredi 10 juillet 2024, dans l’après-midi son prix de meilleur ministre de l’environnement de l’Afrique. La cérémonie de remise a été organisée le 5 juin 2024 au Ghana en absence du ministre BARO.

C’est le résultat d’un processus de sélection complet et très crédible qui a impliqué la nomination par le public africain, à travers la conduite, la performance et l’impact par les consultants de recherche dédiés, et enfin une évaluation experte de la même chose par rapport aux autres nominés dans la même catégorie par le jury international de sélection des prix spécialement constitué. Sur la base de modèle de notation quantitative appliqué par les consultants et par les jurys d’experts, le ministre Roger BARO a obtenu la note la plus élevée parmi les candidats de sa catégorie.

Cela confirme qu’il est l’un des principaux acteurs de l’évolution politique et socio-économique de l’Afrique et se présente au monde comme digne d’une reconnaissance publique internationale en tant que modèle pour les institutions publiques du continent, y compris les gouvernements centraux, régionaux/étatiques et locaux, les ministères, les agences d’État, les institutions bilatérales et multilatérales et d’autres institutions spécialisées de l’État, ainsi que les institutions gouvernementales officielles servant de partenaires de développement pour les pays africains et leurs partenaires du secteur privé dans le développement socio-économique.

Source : DCRP/MEEA

