Ligue africaine des champions : L’AS Douanes du Burkina Faso affronte Coton du Bénin au tour préliminaire

Le tirage au sort de la Ligue des champions d’Afrique et de la Coupe de la Confédération s’est tenu ce jeudi 11 juillet 2024 au siège de la CAF au Caire en Égypte. Les clubs burkinabè sont désormais situés sur leurs potentiels adversaires.

Des adversaires abordables pour les clubs burkinabè. L’AS Douanes, championne en titre du Burkina Faso débute sa campagne africaine 2024-2025 au Bénin. L’équipe entraînée par Kamou Malo affronte le Coton du Bénin. L’AS Douanes reçoit lors du match aller.

En cas de qualification, l’AS Douanes sera opposée au vainqueur de la rencontre entre le club congolais de AC Léopards et les Algériens de CA Belouidzda.

Rahimo ou EFO en Guinée

Le vainqueur de la Coupe du Faso 2024 se déplace en Guinée pour affronter le Hafia FC. Le match aller se joue en terre guinéenne. Le représentant du Burkina Faso sera désigné à la faveur de la finale de la Coupe du Faso qui oppose l’Etoile Filante de Ouagadougou (EFO) à Rahimo FC le dimanche 14 juillet 2024 au Stade Municipal de Ouagadougou. Si l’EFO se qualifie, elle affrontera Eyimba du Nigeria au deuxième tour.

Les matchs aller se disputeront les 16 et 18 août prochains et les rencontres retour sont programmées entre les 23 et 25 août. En cas de qualification des équipes burkinabè, elle disputeront la phase de groupe à partir du 25 octobre 2024.

