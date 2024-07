Non représentation du Mouvement pour la Démocratie en Afrique à l’ALT : Explications et encouragements du parti

Ceci est un écrit du Mouvement pour la Démocratie en Afrique (MDA) sur la désignation des représentants de partis politiques à l’Assemblée législative de transition (ALT).

Depuis la prise de fonction des nouveaux représentants de partis politiques à l’Assemblée législative de transition (ALT), nombreux d’entre vous nous interpelle pour connaitre la raison qui a prévalu à ce que le représentant du Mouvement pour la Démocratie en Afrique (MDA) ne figure pas parmi les nouveaux siégeant.

En effet, par correspondance N°2024-2441 en date du 2 juillet 2024, le ministre de l’administration territoriale de la décentralisation demandais au président du MDA de bien vouloir faire parvenir la liste des représentants du parti à savoir les noms et prénoms profession et numéro de téléphone auprès du Secrétariat General du ministère de l’administration territoriale au plus tard le mercredi 3 juillet 2024 à 12h délai de rigueur.

Par correspondance en date du 3 juillet 2024, le président du parti a répondu à cette gratitude du ministère. Heureux de cette marque d’attention de la part des plus hautes autorités, nous avons à travers la presse traduit notre reconnaissance.

Ce fut donc par surprise que tout comme vous, nous avons constaté la prise de fonction des nouveaux représentants des partis politiques sans le MDA. La raison de cette nouvelle volonté de faire sans le parti n’a pas été portée à notre connaissance.

Loin d’être déçu par cette démarche du ministère, le MDA félicite les nouveaux députés et souhaite qu’à l’avenir le ministre se donne de la peine pour un retour d’information aux partis contactés préalablement comme le MDA sur la non prise en compte de sa liste.

Militants militantes

Cette situation ne doit entraver en rien notre vision qui est de soutenir le président du Faso le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l’Etat, afin que notre pays puisse retrouver sa paix et son honneur.

Nous vous demandons donc de ne pas être attristés par la tournure des événements suite à la lettre du ministre mais de rester toujours mobiliser pour l’essentiel qui est d’œuvrer pour le bon déroulement de la transition sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré président, Président du Faso.

