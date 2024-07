Burkina Faso : L’initiative 3INOG permet à des femmes déplacées internes de s’affranchir financièrement

publicite

Après deux phases de mise en œuvre du projet « autonomisation des femmes et filles déplacées internes » dans la région du Centre-nord (Kaya), de l’Est (Gayéri et Fada) et du Nord (Ouahigouya), l’Initiative instruire et impacter la nouvelle génération (3INOG), a décidé de marquer une halte ce samedi 27 juillet 2024, à Ouagadougou, afin de dresser un bilan.

Selon Etienne Pitroipa, président de l’Initiative instruire et impacter la nouvelle génération (3INOG), initiatrice du projet « autonomisation des femmes et filles déplacées internes » dans la région du Centre-nord (Kaya), de l’Est (Gayéri et Fada) et du Nord (Ouahigouya), les résultats au terme des deux phases de mise en œuvre du projet sont éloquents.

Eloquents, en ce sens qu’à partir d’un fonds de roulement de la modique somme de 10 000 F CFA, a-t-il dit en sus, certaines femmes sont arrivées à épargner des sommes de 515 000 F CFA, de 510 000 F CFA, de 265 000 F CFA…

Pour lui, l’idée originale du projet, c’est de mettre à la disposition des bénéficiaires, qui sont le ciment de la famille, du foyer, une somme de 10 000 F CFA, leur inculquer le concept d’éducation financière, notamment de l’épargne et leur permettre d’exercer une activité génératrice de revenue (élevage, saponification, vente de ‘’koura koura’’ « gâteau fait à base de pâte d’arachides » , etc.).

« Nous avons dit, si nous donnons 30 000 F CFA, 50 000 F CFA, elles (ndlr, les femmes et filles) diront que j’ai de l’argent. Elles vont aller s’acheter des habits, s’acheter des poulets pour faire une bonne cuisine et l’objectif sera perdu. Leur donner un minimum, et éduquer de manière financière ces personnes et leur montrer qu’en eux, il y a un géant qui dort et lorsqu’elles le réveillent, il est capable de les amener à un niveau très élevé », a expliqué Etienne Pitroipa.

Si à la 1re phase du projet, les bénéficiaires ont perçu la somme de 10 000 F CFA et qu’à la 2e phase il s’est agi de les accompagner techniquement, pour la 3e phase, actuellement en cours, à en croire Etienne Pitroipa, les bénéficiaires devraient fonctionner avec ce qu’ils ont pu épargner.

« Ce projet nous a beaucoup apporté pendant 2 ans. Nous avons eu beaucoup de bénéfices. Nous ne pouvions pas avant faire des épargnes. Mais nous avons vu avec ce projet qu’épargner a de l’importance. Nous demandons à Dieu d’accompagner le projet pour qu’il aille de l’avant. Dieu bénisse les responsables du projet. Nous pouvons maintenant assister nos époux dans les familles », a témoigné Djeneba Zoromé, représentante des bénéficiaires.

Vice-recteur, représentant le Président directeur fondateur (PDF) de l’Université Aube nouvelle (U-AUBEN), parrain de la cérémonie de clôture, Dr Evariste Dakouré, s’est dit convaincu, au regard des résultats indiqués, que la suite qui sera donnée au projet continuera à avoir un impact positif.

« Que le Seigneur vous accompagne toujours, vous et votre équipe, dans vos activités ; Que vous puissiez toujours impacter positivement ces populations que vous accompagnez dans le cadre de ce projet et dans le cadre de bien d’autres projets », a-t-il souhaité. Pour rappel, la première phase du projet a formé 400 femmes en saponification et la tenue des comptes d’épargne communautaire.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

