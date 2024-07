« Dunia » : Le nouvel opus de Issouf Manem Yam est disponible

publicite

L’artiste musicien burkinabè Issouf Manem Yam, Ouédraogo Issouf à l’état civil, a officiellement lancé son nouvel album « Dunia », le vendredi 26 juillet 2024 à Ouagadougou. Il s’agit d’un album de 14 titres chantés dans un style tradi-moderne.

L’actualité musicale burkinabè brille à nouveau. Un nouvel album vient de voir le jour. C’est « Dunia », de l’artiste chanteur Issouf Manem Yam, Ouédraogo Issouf à l’état civil. Lancé le vendredi 26 juillet 2024, ce nouvel opus est le deuxième album de l’artiste.

L’album est fort de 14 titres entonnés en langues nationales mooré, dioula, et en français. L’artiste à travers cet album aborde une panoplie de thématiques. « Dunia » titre éponyme de l’album, traite des questions de la vie sociale, tout ce qui nous entoure.

« Avant que je commence ma carrière musicale, j’ai vu beaucoup de choses. Dunia, c’est compliqué, si tu as l’argent on va te critiquer, si tu n’as pas d’argent on va te critiquer », a laissé entendre l’artiste, l’artiste. A Issouf Balima, membre du staff de l’artiste, d’ajouter que « c’est un album melting-pot je le dirais ainsi, il traite de la femme, des conditions de vie, de tout ce qu’on vit »

Des featuring, on en retrouve dans l’opus. Eva premier, la cantatrice Abibou Sawadogo, sont entre autres les artistes qui ont porté leur voix dans l’album. C’est le tout réuni qui fait de l’album « Dunia » une œuvre de belle facture.

L’album est disponible sur le marché discographique au prix unitaire de 10 000 FCFA. L’artiste nourrit une panoplie d’ambitions, pour imposer son œuvre dans les cœurs des mélomanes burkinabè.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

