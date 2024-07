District 9101 du Rotary International : La feuille de route du Rotaract présentée

publicite

Les clubs Rotaract ont présenté leur programme d’activités le samedi 28 juillet 2024. Cela, à la suite du renouvellement des instances dirigeantes du District 9101 du Rotary International le 6 juillet 2024 avec Paulin Marcellin Salambéré au poste de Gouverneur.

Le District 9101 du Rotary International comprend 109 clubs Rotary pour plus 2 349 rotariens et 71 clubs Rotaract pour 1 030 Rotaract. Les membres des clubs Rotary sont généralement des professionnels et des chefs d’entreprises adultes ayant une certaine expérience dans leurs domaines respectifs.

Les membres du Rotary sont souvent plus âgés et établis dans leurs carrières. Par contre, les Rotaract sont principalement des jeunes adultes âgés de 18 à 30 ans. Le Rotaract est conçu pour les étudiants, les universitaires et les jeunes professionnels.

Pour le mandat 2024-2026 qui est placé sous le thème « La magie du Rotary » , le Rotaract du District 9101 du Rotary International a prévu un ensemble varié d’activités. Parmi celles-ci, des concours interdistrict et un séminaire sur l’effectif sont également programmés pour renforcer la cohésion et l’efficacité des membres.

La Journée portes ouvertes du Rotaract permettra de faire découvrir l’organisation au grand public, tandis qu’un séminaire sur la paix mettra en lumière l’importance de la résolution pacifique des conflits. La Semaine mondiale de l’INTERACT et divers webinaires de formation professionnalisante seront aussi au programme, visant à développer les compétences des membres.

Les communications sur le Rotaract à l’intention des postulants, ainsi que les partages d’expériences inclusives, favoriseront l’intégration et la diversité. Des séminaires spécifiques sur la Fondation et l’image publique du Rotary aideront à mieux comprendre et promouvoir les valeurs de l’organisation.

Anna Somé, représentante des 71 clubs Rotaract du District 9101 a adressé ses remerciements à ses pairs pour la confiance accordée à sa personne pour conduire le déroulement de ces activités. Elle a symboliquement reçu la clé et le flambeau Rotaract du District 9101, des mains du Gouverneur.

Après avoir fait des amendements sur le programme d’activités, Paulin Marcellin Salambéré a adressé ses encouragements à Anna Somé. « Je suis ouvert, mon contact est connu de tous. Le Gouverneur, c’est d’abord un rotarien. C’est pas un génie. N’ayez pas peur. Vous pouvez me contacter à tout moment », a-t-il dit

Les clubs du District 9101 du Rotary International sont répartis dans 10 pays, notamment le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry, le Liberia, le Mali, la Gambie, le Sénégal et la Sierra Leone.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

