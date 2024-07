Formation religieuse : La colonie de vacances islamiques organisée par l’AEEMB et le CERFI referme ses portes sur une note positive, selon les organisateurs

publicite

Débutée le 13 juillet dernier, la colonie de vacances islamiques, organisée par l’association des élèves et étudiants musulmans du Burkina (AEEMB) et le cercle d’études, de recherches et formation islamique (CERFI), a refermé ses portes le dimanche 28 juillet 2024 sur une note positive, selon les organisateurs.

« C’est difficile de se séparer et les pourcentages des évaluations nous ont vraiment satisfaits. Et nous sommes vraiment contents et ça signifie que notre travail a été assimilé », a témoigné Abdoulaye Gaméné, directeur du comité d’organisation de la 34e édition de la colonie de vacances islamiques.

Selon le directeur du comité d’organisation de cette colonie, 362 enfants dont 190 filles et 172 garçons ont pu prendre part à ce camp de vacances. Ces derniers ont bénéficié d’une formation solide en islam et sur le vivre-ensemble de la part des 36 formateurs du camp, à écouter Abdoulaye Gaméné. Les enfants ont pu donc acquérir des connaissances sur « la citoyenneté, le respect des parents.

Et également ils ont eu des connaissances sur des notions religieuses portant sur les ablutions, la prière, les histoires des prophètes mais aussi des ateliers sur la culture et la paix et le vivre-ensemble », a indiqué sieur Gaméné. Au terme des évaluations, Abdoulaye Gaméné a traduit sa satisfaction pour les résultats obtenus et la participation des sections CP,CN, CA, CM et CS. « Au niveau du CP on a enregistré un taux de 73,97%.

Au niveau de CN on a enregistré un taux de 36,99% et au niveau de CA on a enregistré un taux de 90,91%. Pour la section CM nouveau, on a enregistré un taux de 78,95%. CM ancien, on a un taux de 96,07%. CS nouveau on a un taux de 95,24% et pour ce qui concerne la section CS ancien, on a un taux de 85,29% », a-t-il fait savoir. Les lauréats sont répartis avec des sacs à dos, des kits scolaires et des documents islamiques.

Au regard de ces résultats positifs et de l’affluence des enfants pour cette colonie, Abdoulaye Gaméné a fait entendre qu’en perspectives, le comité d’organisation envisage de tenir la colonie sur deux (2) sites afin de mieux faciliter la gestion.

Djemal Saddam El Abdallah SIBA

Burkina 24

