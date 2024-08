Pôle de croissance de Bagré : Le PUDTR réalise une route bitumée de 47,99 km

publicite

Le Projet d’Urgence de Développement Territorial et de Résilience (PUDTR) a réalisé une route bitumée de 47,99 km dans le Pôle de croissance dans la commune de Bagré dans la région du Centre-Est. Le 31 Juillet 2024, l’Unité de coordination du projet en collaboration avec Bagrépôle et avec son antenne de la région du Centre-Est, ont présenté les résultats du projet à la presse.

Dans sa mise en œuvre, le Projet d’Urgence de Développement Territorial et de Résilience dans la région de l’Est (PUDTR) a réalisé pour les communes bénéficiaires de ses interventions, d’infrastructures structurantes dans divers secteurs dont les principaux sont des infrastructures éducatives, sanitaires, hydrauliques, assainissement et routières.

La commune de Bagré dans la région du Centre-est n’est pas en reste. Une route bitumée de 47,99 km dans le Pôle de croissance a été réalisée au profit des populations. Dans le cadre de ce projet, trois routes notamment la route nationale N9 qui relie Bagré à Dindéogo, la bretelle N1 qui relie Bagré village à Bagré ville et la bretelle N2 qui relie Bagré pôle à Bagré ville, ont été réalisées.

Les routes en revêtement bicouche ont été conçues avec une vitesse de référence de 100 km/h car la RR09 assure la liaison de deux routes nationales (RN16 et RN29) à l’exception de la traversée du périmètre irrigué et des agglomérations importantes.

Sur l’ensemble des tronçons, 24 aires de stationnement ont été réalisées, soit 12 sur la RR09, 4 sur la bretelle 1, 8 sur la bretelle 2. Pour l’assainissement longitudinal de la route il a été réalisé environ 24,6km de réseau d’assainissement constitué de caniveau, cunette, fossé revêtu ou non. 49 ouvrages de drainage sur la RR09 soit 12 ouvrages rallongés et 29 neufs, sur la bretelle 1 : 13 ouvrages neufs et la bretelle 2 : 1 ouvrage rallongé et 5 neufs.

Le budget de ces réalisations s’élève à 14 milliards hors taxe et de 17 milliards TTC. Les travaux ont démarré en décembre 2021 et se sont achevés en novembre 2023, renseigne Abel Nassé, Expert infrastructure du PUDTR.

Ces infrastructures sont réalisées également dans le cadre de la réalisation du pôle de croissance de Bagré en plus des aménagements sur lesquels le pôle s’est bâti pour faire une zone économique, selon Augustin Tiendrébeogo, Directeur de l’aménagement et du maintien des infrastructures de Bagré pôle. « La construction de ces routes permet de faciliter le transport des produits issus du pôle de croissance vers les zones de commercialisation », a-t-il dit.

Ouédraogo Pascal, un usager est enchanté par la qualité des infrastructures et surtout de l’utilité de ces réalisations qui permettent de désengorger Bagré pôle. « Avant pour avoir accès à Bagré pole, il faut passer forcement par Tenkodogo. On s’est rendu compte après l’intervention du PUDTR avec le bitumage de cette voie, il y a un autre accès que je peux même qualifier de plus facile », a-t-il apprécié.

En plus de la route, des infrastructures connexes ont été réalisées. 14 kilomètres de mur de clôture sur les infrastructures ont été réalisés sur des écoles et centres de santé qui jouxtent la voie. Également 18 forages ont été réalisés au profit des populations.

Dans le village de Soapo qui a bénéficié d’un forage, Bancé Amidou a traduit la reconnaissance de ses concitoyens au PUDTR qui les extirpe de la corvée d’eau.

La sortie médiatique de l’Unité de coordination du PUDTR vise à renforcer la visibilité, sur les différentes réalisations du projet. En rappel, l’État burkinabè a conduit, avec l’appui de la Banque mondiale, à la formulation du Projet d’urgence de développement territorial et de résilience (PUDTR) pour faire face à l’urgence des besoins des populations des zones fragiles. L’objectif de développement du projet est d’améliorer l’accès inclusif des communautés des zones ciblées, aux services sociaux essentiels et aux infrastructures.

Le PUDTR intervient dans les régions de la Boucle du Mouhoun (16 communes), de l’Est (09 communes) et du Centre-Est avec la prise en charge uniquement des investissements résiduels du projet pôle de croissance de Bagré.

Akim KY

Burkina 24

