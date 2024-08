Côte d’Ivoire : Les propos de Justin Katinan KONE sur les autorités de l’AES suscitent l’indignation d’Abidjan

publicite

Côte d’Ivoire – Le Ministre d’Etat, Kobenan Kouassi Adjoumani, porte-parole du parti au pouvoir, le Rassemblement des Houphouetistes pour le Développement et la Paix, RHDP, a estimé face à la presse le mercredi 31 Juillet 2024 que Justin Katinan KONE, collaborateur de l’ex-président Laurent Gbagbo devrait être entendu par les autorités policières ivoiriennes après son retour du Burkina Faso.

Justin Katinan KONE avait séjourné récemment au Burkina Faso où il a pris la parole lors d’une cérémonie organisée par le Mouvement pour la Culture de la Paix et l’Amour de la Patrie. Dans son intervention sur cette tribune, le président du conseil stratégique et politique du PPA-CI, parti de Laurent Gbagbo, a dit son admiration pour le capitaine Ibrahim Traoré.

A la faveur d’une conférence de presse le Mercredi 31 juillet 2024, le Ministre d’Etat Kobenan Kouassi ADJOUMANI a appelé les autorités policières de la Côte d’Ivoire à entendre l’ex-ministre du Budget de Laurent Gbagbo sur ses propos jugés « provocateurs et insidieux » depuis le Burkina voisin.

Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, Justin Katinan KONE a vivement encensé l’homme fort du Burkina Faso sans oublier le Colonel Assimi Goïta du Mali et le Général Tiani du Niger. « Le temps révèle toujours la vérité… Célébrons nos héros lorsqu’ils sont vivants (…). Souhaitons beaucoup de chances et de courage au capitaine Ibrahim TRAORÉ, à Assimi GOÏTA et à TIANI du Niger. C’est important qu’ils sachent que nous sommes avec eux », a déclaré Justin Katinan KONE à Ouagadougou au cours de la 4è édition de la soirée Gala des Ambassadeurs de Paix Awards.

Cette sortie de Justin Katinan KONE est perçue par les cadres du parti au pouvoir comme un geste provocateur et d’agissement contraire aux intérêts de la Côte d’Ivoire alors que les relations entre Abidjan et Ouagadougou passent par un refroidissement inédit.

« La sortie de Koné Katinan au Burkina Faso montre à la face du monde ce que le PPA-CI était en train de faire en sourdine pour vouloir déstabiliser la Côte d’Ivoire (…) Comment comprendre qu’on aille jusqu’au Burkina, apporter du soutien à un régime issu de coup d’État« , s’est offusqué Kobenan Kouassi ADJOUMANI, le porte-parole du RHDP.

Pour le Ministre Adjoumani, cette entreprise de ce collaborateur de Laurent Gbagbo serait révélatrice des « projets de déstabilisation du pouvoir actuel » par ce parti de l’opposition. « Koné Katinan doit rendre compte à l’Etat ivoirien de la mission qu’il est allé faire au Burkina Faso. Il mérite d’être entendu par les autorités compétentes« , a-t-il conclu avec insistance.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Correspondant de Burkina24 en Côte d’Ivoire

