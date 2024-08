Projet PLURIELLES : Une première session du comité de suivi régional réussie à Banfora

publicite

La première session du comité de suivi régional du projet PLURIELLES s’est tenue le jeudi 1er août 2024 à Banfora, dans la région des Cascades. Financé par Affaires mondiales Canada (AMC), ce projet « ambitieux » vise à renforcer les droits et l’autonomisation des femmes et des filles dans la région.

Lors de cette session, le Directeur Pays du projet, Moctar Diallo, a dressé un bilan encourageant de la mise en œuvre du projet depuis son lancement. “Cette première session sera l’occasion de faire le point sur les actions déjà menées et de voir comment les améliorer pour obtenir des résultats encore plus probants« , a-t-il déclaré.

Parmi les principales réalisations, on peut citer la facilitation de l’élaboration et de la validation du protocole multisectoriel de prise en charge des cas de Violences basées sur le genre (VBG) dans la région. Ce protocole, élaboré le 31 juillet 2024 par tous les acteurs concernés, vise à harmoniser et à renforcer la prise en charge globale des victimes de VBG.

Un impact positif sur la population

Le Secrétaire général (SG) de la région des Cascades, Toussaint Meda, représentant le Gouverneur, s’est félicité de cette avancée majeure: « C’est un résultat tangible du projet PLURIELLES qui aura un impact direct sur l’amélioration des conditions de vie de nos populations« , a-t-il affirmé.

Par ailleurs, le projet a permis selon lui, la sélection et le renforcement de capacités de 15 groupements de femmes, ainsi que la dotation en matériel médico-technique, d’intrants de gestion des déchets biomédicaux et de médicaments à huit centres de santé. Un appui en intrants de gestion des déchets biomédicaux a également été apporté au Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Sindou, a poursuivi le SG.

Autre réalisation importante, la formation de 31 jeunes juristes sur les droits à la santé sexuelle et reproductive, suivie de la mise en stage rémunéré de 10 d’entre eux dans des cabinets d’avocats et auprès d’organisations de défense des droits des femmes.

« Ces différentes actions montrent l’engagement du projet PLURIELLES à promouvoir les droits des femmes et des filles dans notre région en améliorant leur accès aux services de santé et en renforçant les capacités des acteurs locaux« , s’est réjoui M. Meda.

Échanger sur les perspectives

Cette première session du comité de suivi a également été l’occasion de discuter des perspectives pour la quatrième année de mise en œuvre du projet. « Nous allons capitaliser sur les résultats obtenus pour amplifier notre impact et répondre encore mieux aux besoins des populations. Nous verrons lors de cette session, quelles sont les actions à mener pour relever les défis. Cela sera aussi l’occasion de présenter les perspectives« , a souligné Moctar Diallo.

Les participants à cette session étaient composés de représentants des autorités régionales, des services déconcentrés de l’État, de la société civile et des partenaires techniques et financiers.

« Cette session m’offre l’opportunité de traduire mes vives félicitations à l’endroit de tous les acteurs. Félicitations pour le travail déjà accompli et les résultats atteints depuis le début du projet« , a conclu le SG Toussaint Meda, avant d’exhorter les responsables à une analyse approfondie du bilan qui sera fait.

En rappel, le projet PLURIELLES intervient au Burkina Faso, au Mali et au Bénin. Il est prévu prendre fin en 2027.

Léandre Sosthène SOMBIE

Pour Burkina 24

