Une semaine pour découvrir les potentiels touristiques des villes de Ouaga et Bobo-Dioulasso avec l’Association Burkinabè pour l’Emergence de l’Economie de la Culture

L’Association Burkinabè pour l’Emergence de l’Economie de la Culture (ABEEC) tient une semaine de découverte des potentialités touristiques de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso au profit des élèves et étudiants. Cette sortie découverte sera réalisée du 16 au 22 août 2024 dans lesdites villes. L’annonce de cette activité touristique a été faite par les responsables de ladite association le jeudi 1er août 2024.

« Cette sortie a pour objectif la promotion, la valorisation et la découverte des sites touristiques internes en incitant les populations et particulièrement les jeunes à avoir du goût pour la promotion des valeurs endogènes et la restauration de notre patrimoine identitaire », a souligné Dramane Kawolbou, président de l’ABEEC. À l’écouter cette semaine d’excursion vise également à encourager, à cultiver et à stimuler l’esprit de l’excellence en milieu scolaire et universitaire.

« Et la participation à cette semaine de découverte touristique des élèves et étudiants est conditionnée par le strict remplissage des actes d’autorisations parentales et du règlement dûment rempli par les parents ou représentants légaux », a rappelé Dramane Kawolbou. Du 16 au 22 juillet 2024, les participants âgés à partir de 15 ans pourront en effet découvrir quelques potentiels touristiques entre la ville de Ouagadougou et celle de Bobo-Dioulasso.

Ainsi donc, pour cette première édition, Doriane Elsa Bado, la responsable chargée de la mobilisation matérielle et financière de l’ABEEC a indiqué que « lors du séjour à Ouagadougou, il est prévu une visite de la cour royale du Moogho Naaba, le mémorial Thomas Sankara, le musée, l’Assemblée Législative de Transition.

Et par la suite nous prendrons la route pour Bobo-Dioulasso. En route, il est prévu que nous faisions escale à Sabou. A Bobo-Dioulasso, nous avons prévu de visiter certains sites touristiques dont la mosquée de Dioulassoba, l’usine de transformation de tomate, les silures sacrées ».

Outre ce volet découverte du paysage touristique, les participants auront droit également à des connaissances sur divers domaines. Doriane Elsa Bado a fait savoir dans ce sens que « sur le site, nous aurons des causeries éducatives qui concerneront la santé sexuelle et reproductive, le civisme, la bonne gouvernance ». Il est prévu selon Dramane Kawolbou, une centaine de participants et la participation à cette sortie est conditionnée par le paiement de 30 000 F CFA.

Cette première édition de la sortie de découverte touristique Ouaga-Bobo-Ouaga 2024 est placée sous la thématique « Le Burkina Faso face à son destin, quel prototype faut-il construire sur le socle des valeurs morales, culturelles et sociétales à court et moyen terme et quelle synergie d’action pour la promotion du tourisme, le développement humain durable et la stabilité ? Enjeux, défis et perspectives ».

Djemal Saddam El Abdallah SIBA

Burkina 24

