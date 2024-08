Relève sportive : Environ 3.000 athlètes et 150 structures de formation de jeunes sportifs attendus du 8 au 17 août à Bobo-Dioulasso

publicite

Le ministère en charge des Sports à travers le secrétariat technique de la relève sportive a procédé, ce vendredi 2 août 2024, au lancement de la deuxième édition des Jeux nationaux de la relève sportive (JNRES) qui se tiennent du 8 au 17 août 2024 à Bobo Dioulasso. Il sera question du football, du handball, du basketball, du cyclisme, du volleyball, de la lutte et de l’athlétisme. Près de 3000 jeunes et encadreurs des 13 régions du pays sont attendus à cette édition.

L’autre facteur de la promotion du sport passe par l’organisation des compétitions de la relève selon le ministère en charge des sports. Fort de ce constat, la crème sportive du Burkina Faso va se retrouver pour communier autour du sport à Bobo-Dioulasso du 8 au 17 août 2024.

Il s’agira d’une communion autour 7 disciplines sportives notamment le football, le basketball, l’athlétisme, la lutte, etc. Ces jeunes viendront des différentes régions du pays. Concrètement environ 3000 (2008-2011) jeunes feront partis de cette compétition avec la participation de plus de 150 structures de formation de cette même relève.

« Les jeux nationaux de la relève sportive tirent leurs fondements des jeux de l’espoir des années 1990 dont la dernière édition a eu lieu en 1993, la coupe du parc animalier de la présidence en 2000 et bien d’autres. L’objectif général est d’offrir un cadre d’expression aux jeunes burkinabè en leur permettant d’exprimer leurs savoir-faire pour booster l’élite nationale », a indiqué Abdallah Golo, secrétaire technique de la relève sportive.

Outre le volet sportif, cette tribune offre une occasion au ministère de sensibiliser les jeunes sur les problèmes liés aux dopages, les métiers liés au sport, la formation professionnelle et la reconversion.

En rappel, les Jeux nationaux de la relève sportive constituent un cadre d’expression pour les petites catégories en général, et la relève sportive en particulier, sur l’ensemble du territoire national afin de booster le sport d’élite.

« Pour, nous, techniciens, c’est un gain qui peut être mesuré dans le futur. Ce sont des moments où on a besoin pour motiver les gosses. On a besoin aussi de les mesurer et c’est un cadre approprié. D’ailleurs vous voyez que sous certains cieux pour que le sport marche on évite de dire qu’on donne telle récompense», a clarifié Bassèdjona Gnanou, president de la commission technique de la relève.

Cette compétition en est à sa deuxième édition. La première a connu certains incidents. Le comité d’organisation a rassuré sur le fait que les choses ont été faites pour que cela n’arrive plus. Le choix de Bobo-Dioulasso pour cette compétition a été justifié par la disponibilité des infrastructures.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

