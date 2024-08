Le Directeur général des douanes dans la région douanière du Centre-Est : Tournée de travail et don de motos aux forces de défense et de sécurité

Le jeudi 1er août 2024, le Directeur général des douanes, l’Inspecteur divisionnaire des douanes Adama ILBOUDO, accompagné d’une forte délégation, a entamé une tournée dans la région douanière du Centre-Est. Il a été accueilli par le Directeur régional des douanes de la circonscription, fier de cette visite de terrain qui tombe bien à propos. Le Directeur général saisira cette opportunité pour rendre visite aux autorités de la région dont Monsieur le Gouverneur, le Colonel Aboudou Karim LAMIZANA.

Après ses tournées dans la région douanière de l’Ouest en fin avril, de l’Est et du Centre-Sud à la mi-mai, le Directeur général des douanes du Burkina Faso continue son périple dans la région du Centre-Est. L’objectif visé est toujours le même : se rendre disponible, être à l’écoute des hommes de terrain et encourager les FDS à résister et ne point céder.

Au menu de cette tournée, il y aura une visite de la plateforme dédouanement de Cinkansé en présence du gouverneur, des échanges avec la douane du poste juxtaposé côté Togo, des échanges avec le personnel douanier et les CDA, visite au bureau de Bittou et remise de motos aux Forces de Défense et de Sécurité.

Il faut noter que la rencontre d’échanges avec le personnel de la Région douanière du Centre-Est a permis à Monsieur le Directeur Général de s’imprégner des difficultés auxquelles cette région du Faso est confrontée. Mais avant tout, à ce conclave, le Directeur régional a, au nom de son équipe, exprimé la reconnaissance de tout son personnel à Monsieur le Directeur Général pour les efforts faits par la Direction afin de créer de bonnes conditions de travail malgré le contexte de crise sécuritaire que vit sa région douanière.

Prenant la parole, le DGD a salué les efforts constants du personnel de la région douanière du Centre-Est. Il les a encouragés à rester mobilisés et à travailler en parfaite collaboration avec les autres FDS pour une lutte efficace contre le terrorisme.

Justement, pour joindre l’acte à la parole dans notre contexte marqué par l’insécurité, la Direction générale des douanes a procédé à une opération de don aux Forces de Défense et de Sécurité de la région du Centre-Est.

Placée sous la présidence de Monsieur le Gouverneur de la région du Centre-Est, cette opération vise à féliciter et à accompagner les FDS engagés au quotidien dans la lutte contre le terrorisme et la libération de l’ensemble du territoire national. En effet, l’axe Cinkansé-Tenkodogo est stratégique pour les pays de l’AES car il facilite les opérations de transit vers le Mali et le Niger. Pour ce faire, les motos vont contribuer davantage à sécuriser la RN16, contribuer à la lutte contre le terrorisme tout en sécurisant la chaine logistique.

En rappel, les 77 motos ont été réparties comme suit :

31ème Régiment D’infanterie Commando : 41 motos

Gendarmerie : 16 motos

Police Nationale : 11 motos

Police Municipale : 5 motos

Environnement : 4 motos

Le DG des douanes du Burkina, l’Inspecteur divisionnaire, Adama ILBOUDO a reconnu à cette occasion, l’engagement des FDS au quotidien pour «vaincre les forces du mal». « Je salue le rôle central des Forces de Défense et de Sécurité dans la lutte contre les groupes terroristes », a-t-il dit avant d’inviter à travailler ensemble, main dans main afin d’engranger de bons résultats.

Quant à Monsieur le Gouverneur, il a apprécié à juste titre la solidarité de l’administration douanière pour avoir mis à la disposition des FDS les 77 motos. Après la remise du matériel, le Directeur général des douanes a souhaité que les uns et les autres en fassent un bon usage.

Il faut noter que lors de sa visite, le DGD a tenu à remercier les autorités régionales pour leur soutien constant aux unités douanières. Les autorités régionales ont également salué la cohésion de toutes les FDS dans la sécurisation de la région du Centre-Est et assuré la Douane de tout leur soutien.

𝐋𝐚 𝐃𝐨𝐮𝐚𝐧𝐞 : 𝐇𝐨𝐧𝐧𝐞𝐮𝐫-𝐃𝐞́𝐯𝐨𝐮𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭-𝐕𝐢𝐠𝐢𝐥𝐚𝐧𝐜𝐞 !

𝐒𝐂𝐅𝐏/𝐃𝐆𝐃

