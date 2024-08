Projet Plurielles : Vers la validation du protocole multisectoriel de prise en charge des cas de VBG dans la région des Cascades

publicite

0 Partages Partager Twitter

Les responsables du projet Plurielles ont tenu un atelier de validation du protocole multisectoriel de prise en charge des cas de violences basées sur le genre (VBG) le mercredi 31 juillet 2024 dans la région des Cascades, à Banfora. L’objectif est de répondre efficacement à la lutte contre les VBG. La rencontre a réuni différents corps associatifs, les représentants des structures sanitaires, les autorités coutumières et les forces de défense et de sécurité.

La suite après cette publicité

En 2023, le ministère de la solidarité, de l’action humanitaire, de la réconciliation nationale du genre et de la famille enregistrait 455 cas de violence basée sur le genre (VBG) dans la région des cascades. Afin de maîtriser ce mal qui gangrène la société, le projet Plurielles, ses partenaires à savoir Santé Monde, Avocats sans frontières Canada (ASFC) et SOCODEVI ainsi que d’autres entités intervenants dans le domaine ont entrepris la mise en place d’un protocole multisectoriel de prise en charge des cas de VBG.

Ce document qui sonne comme une boussole pour les acteurs régionaux voire provinciaux vise la prise en charge efficace et efficiente des cas de VBG dans la région des cascades. En effet, Dr Issa Siribié, chargé de projet suivi évaluation, apprentissage, redevabilité par ailleurs représentant le directeur pays du projet Plurielles a indiqué que le protocole multisectoriel est le fruit de la mutualisation des efforts des différentes parties prenantes pour répondre de façon commune dans la prise en charge des VBG.

« C’est un long processus qui a commencé depuis décembre 2023. A l’intérieur de ce document, on va définir les rôles et les responsabilités de chaque acteur. Avant, chacun dans son côté essayait d’apporter une réponse. Pour qu’une réponse soit efficace et bénéfique pour les bénéficiaires, il faut que cette réponse soit coordonnée et en ce moment on fédère nos énergies ensemble pour une meilleure réponse aux victimes. Aujourd’hui on a enfin ce protocole qui va non seulement décrire les rôles et les responsabilités mais également va définir clairement le circuit de la victime quelle que soit la porte d’entrée », a-t-il détaillé.

En outre, Dr Issa Siribié a soutenu qu’après l’étape de la validation effective du protocole, plusieurs actions seront mises en œuvre pour sa vulgarisation. En effet, il a annoncé le renforcement de capacité des différents points focaux au niveau de chaque structure, mais aussi des séances de prévention et de sensibilisation des communautés.

Nonobstant, l’initiative a été fortement saluée et appréciée par Toussaint Méda, le secrétaire général de la région des cascades. Il a laissé entendre que le protocole va constituer un tournant décisif dans l’offre aux soins des personnes survivantes de VBG. « Ce document sera un guide pour accompagner tous les acteurs afin qu’ils puissent avoir un circuit de référencement en cas de survenue des VBG.

Nous avons ici un document important pour les acteurs en charge de la question dans la région et nous apprécions positivement ce qui a été fait », a-t-il apprécié. D’ailleurs, il a exhorté tous les acteurs consultatifs de s’approprier le référentiel pour sa mise en œuvre dans la région des cascades.

Pour rappel, le projet Plurielles est mis en œuvre par un consortium de trois organisations canadiennes regroupant Santé Monde, Avocats sans frontières Canada (ASFC) et SOCODEVI et financé par le gouvernement du Canada. Aussi, Plurielles est un projet multi thématique et multi pays. D’ailleurs, il englobe une composante du développement économique, une composante santé et une composante juridique.

Le projet Plurielles intervient au Burkina Faso dans la région des Cascades, au Mali dans la région de Kayes et au Bénin dans le département du Mono. Son objectif est de renforcer la santé et les droits sexuels et reproductifs.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite