Wendingoudi Louis Modeste Ouédraogo est désormais le Président du CSC 

publicite

0 Partages Partager Twitter

Nommé par décret N 2024-0876/PRES du 31 juillet 2024, Monsieur Wendingoudi Louis Modeste Ouédraogo a officiellement été installé ce vendredi 02 août 2024, dans ses fonctions de Président du Conseil supérieur de la communication (CSC).

La suite après cette publicité

La cérémonie de passation de charges a été présidée par le Chef de cabinet de la Présidence du Faso, Monsieur Ousmane Sandwidi. A l’occasion, le Président entrant, Wendingoudi Louis Modeste, a traduit toute sa gratitude au Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim Traoré, pour la confiance une fois de plus renouvelée en lui.

Il dit mesurer les responsabilités qui sont les siennes et s’engage à les assumer avec loyauté et dévouement, dans l’intérêt supérieur de la Nation. Il a aussi lancé un appel au personnel du CSC à se mobiliser pour les différents challenges, notamment sur le terrain de la régulation mais également sur l’organisation interne de l’institution. Quant au Président sortant, Monsieur Idrissa Ouédraogo, il a remercié ses collaborateurs qui l’ont accompagné durant les six mois d’exercice à la tête de l’instance de régulation.

Le nouveau président est juriste, expert-conseil, consultant en réformes juridiques et institutionnelles et en droit du numérique. Il était le Vice-président du CSC avant sa nomination.

Source : DCRP/CSC

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite