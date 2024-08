4-Août : Le Capitaine Ibrahim Traoré réaffirme son « engagement entier avec le peuple, à libérer notre pays des forces du mal »

publicite

Ceci est un message du Capitaine Ibrahim TRAORÉ, Président du Faso, Chef de l’Etat, publié ce dimanche 4 août 2024 sur son compte X.

Ce jour 4 août 2024, notre pays se remémore la lutte engagée par le peuple burkinabè, sous le leadership du Capitaine Thomas SANKARA, pour se libérer du joug de l’impérialisme et s’affirmer comme une Nation fière et résolument tournée vers un développement endogène.

Les changements du nom du pays, de Haute-Volta à Burkina Faso, de l’hymne national et du drapeau, intervenus le 4 août 1984, traduisent l’aspiration d’un peuple décidé à prendre en main son destin pour le bonheur et la prospérité des masses populaires et pour un pays de progrès.

En rendant hommage à ce Héros de notre Nation, dont le souvenir inspire nos pas et catalyse nos actions, je réaffirme ma ferme détermination et mon engagement entier avec le peuple, à libérer notre pays des forces du mal et de leurs soutiens, à faire de ce pays une terre d’espérance pour tous les Burkinabè.

