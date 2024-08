Assainissement au Burkina Faso : Le projet « 8 milliards de plantes pour sauver la planète » lancé

publicite

L’association les Vagabonds de l’assainissement a procédé au lancement de son initiative, « 8 milliards de plantes pour sauver la planète», le samedi 3 août 2024, dans l’arrondissement 11 de Ouagadougou. C’est une initiative qui entend sillonner non seulement les artères de la ville de Ouagadougou mais aussi les autres villes et de surcroît l’international. L’objectif est de rappeler la nécessité à tout habitant de cette planète la nécessité d’au moins faire germer une plante en son nom.

«8 milliards de plantes pour sauver la planète» est un reboisement urbain qui se veut mondial et consiste à planter des arbres devant les concessions en manque en milieu urbain. Son premier cap a été donné le samedi 3 août 2024, à Ouagadougou. Il a été donné dans le quartier Balkuy, dans l’arrondissement 11 de la ville, avec pour objectif de mettre 350 plantes sous terre, dans ce quartier.

Selon le président de l’association, Wendyam Séverin Yameogo, alias Lajaguar, l’idée ici, c’est de d’abord freiner l’avancée du désert et réduire le réchauffement climatique à travers cette initiative qui se veut mondiale.

« Nous, notre spécialité c’est de planter des arbres à travers les quartiers, les villes et les différentes capitales, que ce soit au Burkina Faso ou hors du Burkina, ou dans les zones hors de l’Afrique. C’est ce qui nous a poussé à créer cette initiative, parce qu’on a aussi vu l’avancée du réchauffement climatique», a déclaré l’artiste l’humoriste, Lajaguar.

Pour accompagner cette question du réchauffement climatique, ce projet s’est aussi mis à la formation de la gente féminine dans le recyclage des objets plastique pour lui permettre de participer à la question. « On s’est dit que si la femme est épanouie, on se dit que c’est toute la société qui est épanouie. Dans un troisième temps on s’est aussi dit qu’il fallait lever des fonds pour pouvoir scolariser, nourrir et loger 150 orphelins d’une fondation.

On se dit que chacun d’entre nous peut apporter sa touche», a fait savoir le président de l’association, avant de rappeler que cette initiative va continuer dans les quartiers de Ouagadougou, dans les autres villes et même à l’international.

Une chose est de planter l’autre en est de préserver. Sur cette question, le vice président de la délégation spéciale de l’arrondissement, Youssouf Yaméogo a invité les habitants de la ville à s’approprier de ces arbres gratuitement offerts.

Pour lui « c’est un bébé qu’on doit s’en occuper». « Lorsque nous avons reçu la correspondance de Lajaguar, personnellement, j’ai dit waouh. Pour ce qui rentre dans le cadre de l’assainissement, l’environnement nous sommes disposés et disponibles à accompagner», a-t-il promis.

Les Vagabonds de l’assainissement, c’est une association qui regroupe 779 bénévoles composés de jeunes filles et d’hommes de divers profils dont des entrepreneurs, des étudiants, des travailleurs du secteur informel, etc.

Depuis plusieurs années, ils œuvrent pour l’assainissement des villes à travers l’offre de poubelles, le recyclage des objets, selon leurs responsables. Pour cette initiative, Bintou Diallo a été désignée marraine. Elle a accepté ce rôle, au regard de sa pertinence et son originalité, à l’écouter.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

