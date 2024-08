« Chemin de l’Espoir » : Une panacée musicale contre l’adversité entre le Burkina Faso et les États-Unis

publicite

0 Partages Partager Twitter

Kounest, de son vrai nom Nestor Koudougou, un musicien chrétien Burkinabè vivant aux Etats Unis, a présenté son tout premier album à la presse le vendredi 02 août 2024. « Chemin de l’espoir » est un « Extended Play » (EP) de quatre titres réalisé entre Ouagadougou et New York.

La suite après cette publicité

« Chemin de l’Espoir » est une aventure musicale qui capture l’essence de la foi chrétienne à travers une diversité de styles, des balades aux rythmes entraînant des chants de louange. Chaque chanson étant une invitation à une expérience spirituelle immersive.

Cet album propose quatre stations le long du chemin, offrant chacune une diversité dans l’exploration de l’espoir. ‘’ Chemin de l’Espoir ‘’ débute avec « Cette montagne se déplacera », une promesse musicale divine que même les obstacles les plus imposants peuvent être surmontés. Ce chant véhicule un message d’espoir et d’encouragement. Un appel à rester optimiste, persévérant, face aux défis de la vie.

Le deuxième titre « Wennaam toin fan » chanté sur des rythmes percussifs traditionnels et les accords inspirants du terroir burkinabè révèlent un paysage sonore ou la foi en l’avenir prospère, invite à la reconnaissance à Dieu. « J’invite chaque personne à confier sa vie à Dieu dès le matin et au retour le soir avant de dormir de rendre grâce. C’est avec le rythmique Windga pour que ses compatriotes puisent se retrouver dans cette chanson », a confié Kounest.

Le troisième titre « Hymne de la victoire », est une épopée musicale contre les ténèbres du terrorisme. C’est une chanson dédiée au peuple de l’AES, selon l’artiste. « Nous voulons dire par une prophétie que nous allons gagner car Dieu est avec nous. Tout sera reconquis car Dieu est avec nous. Tous seront rétablis. Ceux qui sont déplacés vont rengager leur maison parce que Dieu est avec nous.

Et nous allons avoir la victoire. Nous voulons envoyer un message fort de soutien à nos FDS et à tous ces volontaires qui frottent les défis pour la récupération de nos terres. Je voulais aussi envoyer un message de réconfort à tous ces martyrs, à ces femmes qui sont devenues veuves, aux orphelins », a expliqué l’artiste.

Chemin de l’espoir se veut une chanson d’espoir. « Je chanterai » est une apothéose musicale d’action de grâce. Cette chanson est une offrande de reconnaissance à l’égard des dons providentiels de Dieu. « L’objectif rechercher c’est réunir toutes les communautés religieuses.

Aussi pour partager des témoignages d’actions de grâce, des témoignages de foi et de puissance. D’une manière globale, cet album c’est pour unir les gens, apporter de l’espoir de la foi et de la résilience face aux défis quotidiens face à lesquels tout le monde fait face », a exprimé Kounest.

Sorti aux États-Unis et au Burkina Faso, « Chemin de l’espoir » vise à toucher la communauté africaine et francophone aux États Unis. L’album sera disponible sur les plateformes de téléchargement en ligne, une tournée est en vue dans les églises africaines à New York.

Et un concert en ligne est en perspective. Sur place au Burkina Faso, les réseaux sociaux, les médias seront exploités pour la promotion. L’album est bientôt disponible en vente au studio Veenam à la dernière trompette.

Akim KY

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite