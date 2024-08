« Le sport doit contribuer énormément à la cohésion sociale au Burkina Faso » (Boubakar Savadogo)

publicite

Boubakar Savadogo, ancien ministre des Sports, a récemment quitté son poste pour prendre en charge le département des enseignements. Avant de partir, il a partagé un message fort et inspirant sur l’importance du sport dans la société burkinabè.

« Le sport doit rassembler », selon Boubakar Savadogo nommé désormais ministre de l’Enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique. Il souligne l’importance de la cohésion sociale à travers le sport. Selon Savadogo, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a toujours insisté sur le rôle crucial du sport dans la reconstruction et la réconciliation nationale.

« Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a toujours dit que le sport doit contribuer énormément à la cohésion sociale au Burkina Faso après la reconquête du territoire. Donc, le président du Faso est résolument engagé pour que le sport puisse jouer une très grande partition », ajoute Boubakar Savadogo interrogé le samedi 3 août 2024. C’était en marge des finales grandes écoles de l’Union des sports scolaires et universitaires du Burkina Faso (USSU-BF).

Savadogo a également mis l’accent sur l’esprit d’équipe et le collectif. « Son souhait, c’est que les sportifs et le monde du sport se rassemblent et que les querelles intestines, on les laisse et on s’occupe du sport. Le monde du sport, ce n’est pas des individus », poursuit Savadogo.

Boubakar Savadogo insiste sur le fait que les victoires et les défaites des équipes portant le drapeau du Burkina Faso sont partagées par tous. « Il faut qu’on se réunisse parce qu’il n’y a pas une seule personne du sport qui va se réjouir si une équipe porte le drapeau et perd.

Cela veut dire qu’on a un point et des objectifs communs. Alors, il faut que l’on puisse taire nos dissensions pour aller vers cet objectif commun. Si nous perdons, nous sommes tous tristes. Si nous gagnons, nous sommes tous contents. Alors, mettons les éléments et les facteurs pour que l’on puisse gagner ensemble », conclut-il.

