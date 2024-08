Santé : Fin de la mesure portant suspension de salaire des fonctionnaires stagiaires de l’AGSP

publicite

Les responsables de l’Agence nationale de gestion des soins de santé primaires (AGSP) ont animé un point de presse, le mercredi 7 août 2024, à Ouagadougou, pour éclairer l’opinion publique sur la fin de la mesure portant suspension des salaires des fonctionnaires stagiaires de ladite agence. Cette suspension a concerné plus de 1784 agents de santé répartis à travers le territoire national.

Selon Salif Siguiré, directeur des ressources humaines au ministère en charge de la santé, cette opération visait à permettre la régularisation de la situation salariale et administrative du personnel concerné par cette mesure.

«C’est juste une suspension sur le logiciel de l’Agence nationale de gestion des soins de santé primaires (AGSP) pour la reprise des salaires sur le logiciel du système intégré de gestion administratif et salarial du personnel de l’État qui est en fait, l’outil approprié pour la prise en charge des salaires du personnel concerné dans leur situation administrative actuelle », a-t-il clarifié.

Cependant, il a mentionné que pour qu’un salaire soit repris dans un système de traitement, il y a des actes administratifs à suivre. «Il y a un certain nombre d’outils notamment des actes administratifs qu’il faut produire pour que le salaire puisse être rétabli», a-t-il expliqué. Salif Siguiré a informé que les autorités compétentes ont pris des mesures idoines pour que les agents concernés par cette suspension puissent toucher leur dû dès la fin du mois d’août.

«Et à ce niveau, il a été décidé que les intéressés bénéficieront de leurs salaires à partir de ce mois d’août aussi bien pour le mois de juillet pour lequel les salaires avaient été suspendus. Donc en fin août, ils auront les deux mois de salaire », a-t-il affirmé.

Le directeur général de l’Agence nationale de gestion des soins de santé primaires, Frédéric Dékwinzou Loué a confié que les salaires au niveau de leur établissement sont destinés aux agents qui sont en activité «c’est-à-dire des agents régulièrement détachés et reversés ».

À l’écouter, les fonctionnaires admis aux concours professionnels et qui exerçaient à l’AGSP doivent conformément aux dispositions légales et réglementaires notamment la loi 081 solliciter la fin de leur détachement et leur remise en activité.

«À l’issue de cela, ils doivent être payés sur le système intégré de gestion administratif et salarial du personnel de l’État qui est le logiciel qui doit en principe les prendre en charge pour compter de la fin de leur détachement », a-t-il notifié.

