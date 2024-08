2e édition du « Tournoi Orange Football » : Après Stars FC de Koudougou, Galaxy Foot représente Ouagadougou pour la grande finale

publicite

La région du centre connaît son représentant à la grande finale de la deuxième édition du tournoi Maracaña dénommé « Tournoi Orange Football ». Galaxy Foot et Fair Play ont croisé le fer pour connaître le champion, le dimanche 4 août 2024, sur le terrain King de Karpala. La rencontre a été remportée par Galaxy Foot. Cela, après les deux fois 20 minutes de jeu qui se sont soldées par les tirs au but (3-2).

La suite après cette publicité

Les rencontres régionales de la deuxième édition du tournoi Maracaña dénommé « Tournoi Orange Football », de la compagnie Orange Burkina Faso se poursuivent. Après Koudougou qui a connu le sacre de Stars FC, c’est autour de Ouagadougou qui a désigné son représentant à la grande finale. Galaxy Foot va représenter la capitale burkinabè. Elle a eu cette place en battant l’équipe de Fair Play aux tirs au but.

Une victoire au bout d’un match difficile ! Début de rencontre très tactique, avec beaucoup d’observations et de prudence de part et d’autre. Les deux équipes vont multiplier les actions, mais l’efficacité ne sera pas au rendez-vous. Un joli football qui va voir la première partie se solder par un score nul et vierge (0-0).

La même physionomie se dessine en seconde période. Les deux équipes vont continuer de pousser et multiplier les actions. Les ballons vont continuer à survoler le cadre, les occasions vont se multiplier, mais sans scorer. (0-0) au coup du sifflet final. Il a donc fallu en venir aux séances fatidiques des tirs au but. Résultat final (3-2) pour Galaxy Foot.

Une victoire qui a été obtenue grâce à la chance, selon Isidore Compaoré, membre de l’équipe. « Nous sommes très contents car ça n’a pas été facile. On s’est battu jusqu’au bout parce qu’on est tombés sur une équipe très forte. L’équipe était au dessus techniquement et tactiquement mais notre combativité a payé aux tirs au but. Lors des tirs au but, la chance a été de notre côté», s’est-il réjoui.

C’est une qualité de jeu que Assimi Diero, Directeur Marketing et Communication de Orange Burkina Faso a reconnue. « C’est une très belle finale qu’on a vue qui s’est départagée aux tirs au but. Une très belle mobilisation de la population.

Ça augure de très belles choses pour la grande finale. Les meilleures équipes des trois villes croiseront le fer pour savoir qui va remporter les 1 million 500», a expliqué le Directeur Marketing et Communication de Orange Burkina Faso.

Créer un cadre pour occuper les jeunes pendant ces périodes de vacances, mais également créer une communion autour du ballon rond est l’objectif de ce tournoi. Après Ouagadougou et Koudougou, le cap est ainsi mis sur la ville de Bobo-Dioulasso pour savoir quelle équipe représentera la région de l’ouest, au soir du 24 août 2024.

Sur cette question, Assimi Diero a souligné que toutes les villes du Burkina Faso sont prises en compte. Ces trois villes ont été choisies comme référence.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

