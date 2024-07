2e édition du « Tournoi Orange Football » : Stars FC est le représentant de Koudougou pour cette année

publicite

La deuxième édition du tournoi Maracaña dénommé « Tournoi Orange Football » a officiellement été lancé le samedi 27 juillet 2024. Elle a été actée dans la région du Centre-ouest. Pour la finale de Koudougou, Amphi 500 et stars FC ont croisé le fer. A l’issue de cette rencontre bien mouvementée, c’est bien stars FC qui l’a remportée. Avec cette victoire de 1 but à 0, cette équipe sera présente à Ouagadougou pour la grande finale.

Créer un cadre pour occuper les jeunes dans ces périodes de vacances, mais également créer une communion autour du ballon rond, sont les raisons de la tenue de la deuxième édition du tournoi Maracana inter-villes de Orange Burkina Faso dénommé « Orange Football ». Il s’agit d’une compétition qui met en concurrence les différentes villes du Burkina Faso.

« Orange Burkina étant le sponsor officiel des Étalons, il était de bon ton pour nous d’organiser un tournoi Maracana, qui met en compétition les villes du Burkina Faso. Cela permet à nos jeunes d’allier à la fois sport et bien-être, mais aussi de se rassembler et communier dans un même espace. Pour la suite, ce sont les autres villes, Bobo-Dioulasso et Ouagadougou », a fait comprendre Assimi Diero, Directeur Marketing et Communication de Orange Burkina Faso.

A cet objectif s’est greffé un match digne d’une finale. Ce match qui opposait Stars FC à Amphi 500 n’a pas tardé à emballer les amoureux du ballon rond. Une première partie, qui, malgré beaucoup d’abnégations s’est soldée sur le score de 0 but partout. A la reprise très rapidement, c’est Stars FC qui lance les hostilités avec un but. Amphi 500 va courir après le score en vain. le score de «1 but à 0» suffira pour permettre à Stars FC de venir se confronter aux équipes des autres villes, à Ouagadougou.

Une victoire due à une gestion adéquate de l’expérience et à la complicité des joueurs de l’équipe selon l’entraîneur Léon Kam. Avec ce succès, les 1 500 000F CFA sont en ligne de mire. C’est d’ailleurs un pari que le coach de Stars FC veut relever.

« C’est une joie pour nous d’aller représenter Koudougou à Ouagadougou. La population est très mobilisée autour de l’équipe. Donc, nous nous devons d’aller chercher ce trophée. Merci à Orange d’avoir pensé à cette compétition. L’équipe adverse était de taille mais nous avons su compter sur l’expérience, la gestion, la cohésion et la complicité des joueurs. Ils ont même failli égaliser mais nous avons bien tenu. L’entente entre nos joueurs et leur complicité ont beaucoup joué pour cette victoire. Nous espèrerons remporter cette deuxième édition», a-t-il déclaré.

En rappel, Orange Football en est à sa deuxième édition. Elle se tient en deux phases dont l’étape des présélections dans trois villes et la grande finale à Ouagadougou. 8 équipes compétissent de Ouagadougou, 8 à Bobo-Dioulasso et 4 quatre à Koudougou pour les phases de présélection. La deuxième phase (nationale) se tiendra en demi-finales et en finale. Un match de gala a servi de tribune pour lancer les hostilités de cette finale régionale.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

