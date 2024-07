SOTIGUI Awards 2024 : Les nominé.e.s de la neuvième édition par catégories

publicite

Ceci est une déclaration liminaire de L’ACADÉMIE DES SOTIGUI

Date : Samedi 27 Juillet 2024

Heure : 10 heures

L’ACADÉMIE DES SOTIGUI, dont le but est de contribuer à la reconnaissance et à la valorisation du métier d’acteurs – comédiens des Cinémas d’Afrique, a le plaisir de vous dévoiler la liste des nominé.e.s de la neuvième édition des SOTIGUI AWARDS qui se déroulera à Ouagadougou du 13 au 16 novembre 2024.

Cette conférence est en live sur sa page Facebook pour non seulement se conformer aux habitudes de ses pairs mais aussi pour conforter la dynamique de la digitalisation dans laquelle elle s’est toujours inscrite.

Par ailleurs, le choix du thème « Quel barème de salaire pour l’acteur comédien de cinéma en Afrique ? » s’impose à l’ensemble des professionnel.le.s du cinéma et de l’audiovisuel comme une belle opportunité de réflexions dans l’optique d’harmoniser les salaires des acteurs.trices comédien.ne.s, d’aboutir à des normes équitables et inclusives pour assurer la valorisation juste et durable du talent des acteurs.trices comédien.ne.s sur le continent en dépit des disparités économiques entre les pays africains et de la divergence des sources de financement des productions.

En outre, cette édition connaitra des projections de films suivies d’échanges, des séances théoriques et pratiques de formation en jeu d’acteur et la cérémonie du 16 novembre 2024 dans la salle de cinéma de Canal Olympia Yennenga Ouaga 2000 qui récompensera les meilleurs acteurs – comédiens de cinéma Africain et de la Diaspora, rendra des hommages à titre posthume mais aussi aux vivants et décernera des trophées d’honneur.

Comme à l’accoutumée, l’ACADEMIE DES SOTIGUI maintient la tenue de cette édition témoignant ainsi sa capacité de résilience.

Et le concept Hashtag FOULARDS AFRICAINS 2024 vient valoriser notre riche culture africaine et mettre en avant notre authenticité.

Pour terminer, la désignation des nominés de cette année s’est faite à partir des inscriptions via la plateforme www.academiedessotigui.org, des recherches que nous avons pu mener, les propositions de plusieurs membres de l’Académie.

Le mode de nomination des acteurs – comédiens repose sur plusieurs critères à savoir :

la crédibilité de l’acteur dans le rôle qu’il interprète ;

la capacité et la qualité de conversation de l’acteur (capacité d’écoute et de réponse) ;

la qualité du jeu d’acteur (Interprétation).

Nonobstant à ces critères, le SOTIGUI DU PUBLIC AFRICAIN est désigné par voting et cette année le public votera via le site www.academiedessotigui.org sur lequel seront affichés les statistiques de vote.

Le SOTIGUI D’OR, quant à lui, devra découler d’un film de haute qualité tant au niveau de l’image, du son que du scénario et du montage.

LA LISTE DES NOMINATIONS SOTIGUI AWARDS 2024

Télécharger la liste ici

