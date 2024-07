Handball : L’AS SONABHY met fin à 14 ans de disette, 5/5 pour le RCB

publicite

L’AS SONABHY chez les hommes et la LONAB handball club chez les dames sont les champions du Burkina Faso en catégorie sénior aux championnats nationaux de handball du Burkina Faso. Le RCB après avoir surclassé les petites catégories a brillé chez les juniors en remportant son cinquième titre de la saison.

14 ans après son dernier sacre, l’AS SONABHY redevient championne du Burkina Faso en handball. Les pétroliers ont disposé de l’AS Police (32-29) le samedi 27 juillet 2024 au Palais des sports de Ouagadougou. Un sacre qui marque un retour en force de l’AS SONABHY. Pour assurer ce sacre, l’AS SONABHY a bien entamé la rencontre qui a mené par 4-2. Ce n’est après huit minutes que l’AS Police inscrit ses premiers buts.

Les policiers, soutenus par un groupe de l’école nationale de la police fait son retard et réduit l’écart (6-7) après 15 minutes de jeu. Cependant, un joueur de l’AS Police sort pour deux minutes après une charge sur le gardien de l’AS SONABHY. Cet avantage numérique permet à l’AS SONABHY de creuser à nouveau l’écart (6-10), forçant l’AS Police a demandé un temps mort. Ce temps permet aux policiers de revenir à égalité (12-12) après 27 minutes. Mais, les pétroliers terminent en tête de justesse (14-15) à la pause.

Casser le karma

La deuxième période voit l’AS SONABHY reprendre l’avantage, le creuser. La fin de match est difficile pour les policiers qui commettent beaucoup de fautes. Ils ne peuvent donc empêcher l’AS SONABHY de renouer avec le sacre et de mettre fin à la disette de 14 ans.

« Nous revenons de loin. Cette année, on était venu avec la conviction de casser le karma. L’adversaire n’a pas démérité. Elle en voulait mais nous avions plus envie », salue Salifou Ouédraogo, le coach de l’AS SONABHY sénior homme.

Chez les dames, la Lonab handball club a remporté son quatrième titre de championne du Burkina Faso en catégorie sénior. La Lonab a battu l’AS SONABHY par 24 à 19. « L’adversaire voulait vraiment la victoire.

On savait que ce serait difficile durant les matchs de poules. En première période, nous avons pris une avance sérieuse et cela nous a aidé à gagner le match », révèle Boukaré Tiendrébéogo l’entraîneur de la LONAB Handball club.

En catégorie junior fille, le RCB conclu une belle série en remportant le championnat. C’est le cinquième titre cette saison toute catégorie confondue. Les Bobolais avaient remporté le championnat national en minimes, cadets et filles comme chez les garçons. L’AS SONABHY réalise deux victoires sur quatre avec le sacre des juniors garçons.

Stella Tapsoba en fin de mandat se réjouit de l’organisation des championnats nationaux dans toutes les catégories. « En plus, nous avons fait la promotion du handball, participer à des compétitions internationales et des formations. C’est un bilan positif pour moi », estime Stella Tapsoba qui ne sera plus candidate à sa propre succession.

