Enseignement supérieur : Une délégation de l’Université Synergy de Moscou échange avec le Pr Adjima THIOMBIANO

Le Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, le Pr Adjima THIOMBIANO a reçu en audience, une délégation russe de la Corporation de l’Université Synergy d’Afrique le lundi 12 août 2024. La délégation, conduite par Denis Bondarevsky, responsable du Département Afrique de ladite Corporation, a échangé avec le Pr Adjima THIOMBIANO sur la coopération entre son université et le Burkina Faso en matière d’enseignement supérieur.

Cette visite s’inscrit dans le cadre du suivi des accords conclus entre le Burkina Faso et la Russie en matière d’enseignement supérieur mais également de mise en œuvre pratique de ces accords. « Nous avons signé un accord, un mémorandum de coopération, sur la base duquel nous allons développer des programmes éducatifs communs.

Maintenant, nous allons travailler sur la question de l’organisation et de la formation des étudiants burkinabè à l’Université Synergy », a laissé entendre Denis Bondarevsky, responsable du Département Afrique de la Corporation de l’Université Synergy d’Afrique.

Il a souligné que la corporation Synergy est l’un des leaders en Russie dans les programmes d’éducation numérique et d’apprentissage à distance et comprend plus de 50 entreprises éducatives engagées dans tous les types de services éducatifs tels que les écoles, les collèges, les universités et les centres d’enseignement supérieur.

Selon lui, sa corporation a accumulé une vaste expérience et est prête à partager avec les autorités et le corps professoral du Burkina Faso, cette expérience dans la mise en œuvre de programmes éducatifs.« Je suis sûr que notre coopération renforcera le potentiel humain, développera les ressources humaines et améliorera le niveau des services fournis dans le domaine de l’éducation », a indiqué le responsable du Département Afrique de la Corporation Synergy.

Source : DCRP/MESRI

