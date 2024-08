Alliance des États du Sahel (AES) : Ousmane Sonko exprime tout son respect à la confédération

publicite

Après l’audience accordée à Koulouba par le Président malien, le Colonel Assimi Goïta, au Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, le Premier ministre malien a offert, le lundi 12 août 2024 à sa résidence, un dîner au PM du Sénégal.

Dr Choguel Kokalla Maïga s’est félicité qu’Ousmane Sonko a fait une escale au Mali dès sa première sortie du Sénégal. En effet, c’est en provenance de Kigali, où il a représenté le Président Bassirou Diakhar Diomaye Faye à l’investiture du Président rwandais, Paul Kagamé, que le Premier ministre sénégalais a tenu à faire une escale à Bamako.

Le Premier ministre malien a fait l’historique de la lutte contre le terrorisme au Mali qui, après sept ans, n’a abouti à aucun résultat positif. C’est pourquoi il qualifié de « spécieux » les arguments avancés par les Forces internationales, le terrorisme s’étant propagé sur près de 80 % du territoire malien au lieu d’être jugulé malgré la présence de celles-ci.

«Il a fallu changer de médecin, d’ordonnance, de médicaments, de posologie et prendre le taureau par les cornes pour délivrer le peuple grâce à notre armée. Aussi longtemps que les Maliens ne prennent pas leur destin en main, le terrorisme continuera de sévir», a-t-il soutenu.

Tant au Burkina Faso, au Niger qu’au Sénégal, il est nécessaire de comprendre les conditions dans lesquelles les changements ont intervenu. C’est notamment grâce à la population, a dit le Premier ministre qui a cité un proverbe bambara : «On ne peut pas traverser un marigot où il y a des caïmans avec le courage d’autrui».

Parlant du parti d’Ousmane Sonko et du Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, il a déclaré : «Ce qui permet de tenir loin, c’est l’amour pour la patrie comme vous le cultivez au PASTEF. Je vous souhaite une santé de fer, plein succès, bonne chance et vous invite à vous serrer les coudes, en toute lucidité, vous et le Président Faye».

De son côté, le Premier ministre Ousmane Sonko a estimé que «cette escale, il fallait la faire. Au-delà de l’aspect symbolique, j’ai un profond attachement à la terre malienne». En parlant de la kora dont les mélodies berçaient les convives, il a déclaré que cet instrument est «le symbole de la transversalité des peuples».

Le Premier ministre sénégalais a ensuite affirmé qu’il n’y aura pas de problèmes personnels entre le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et lui. Il a aussi informé que le PASTEF, qui prône le panafricanisme, a réfléchi, avec des partis politiques africains à Niamey, à une idéologie africaine dans le cadre d’une internationale progressiste africaine, mais il n’y a pas eu de suite à cette démarche.

Comme projet, Ousmane Sonko a annoncé la commémoration, avec des patriotes africains, de l’anniversaire de Thiaroye 44, un événement douloureux qui s’est déroulé le 1er décembre 1944 et qui a un aspect mémoriel très important pour les tirailleurs et les Africains.

Le Premier ministre Sonko a aussi estimé qu’il serait judicieux pour les Africains de prendre l’exemple des pays comme l’Egypte des Pharaons, l’Iran avec l’empire perse, la Turquie avec l’empire ottoman pour se relever. Il y a donc nécessité de lutter pour la souveraineté sous toutes ses formes : alimentaire, politique, économique, monétaire, entre autres. Il a enfin déclaré avoir un profond respect pour l’Alliance des Etats du Sahel et remercié le Président Assimi Goïta pour l’avoir reçu en audience.

Source : Primature du Mali

