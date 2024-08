Opération ville propre : African Initiative et la veille citoyenne de Kamboinsé assainissent le centre médical Al-Houda

publicite

L’Association russo-burkinabè « African Initiative », et la veille citoyenne de l’arrondissement 9 de Kamboinsé, ont mené une activité de salubrité au Centre médical Al-Houda dudit arrondissement. Cette activité, entrant dans le cadre du programme « Opération ville propre » de l’association, s’est déroulée le mercredi 14 août 2024.

« Nous n’avons pas la force pour aller au front pour défendre le pays, voilà pourquoi nous nous sommes engagés volontairement pour balayer la cour du Centre médical Al-Houda », a laissé entendre Fatoumata Yaméogo, membre de la veille citoyenne de l’arrondissement 9 de Kamboinsé.

Elle a ajouté que « c’est une période de paludisme et l’objectif est aussi d’aider les populations à se débarrasser des saletés afin d’éviter les maladies comme le paludisme et la dengue qui sont causées par des moustiques ».

Ils étaient une cinquantaine à prendre d’assaut les hautes herbes du centre médical Al-Houda de Kamboinsé le mercredi 14 août 2024. Avec des pioches, des machettes, des brouettes et des pelles, les « wayiyans » n’ont pas mis du temps à la tâche.

« On est venus avec toute la masse de la veille citoyenne et en rien de temps, on a fait le travail et on espère que la semaine prochaine, on sera à un autre lieu », a expliqué Martin Yaméogo, chargé du programme « Opération ville propre » chez « African Initiative ».

Des usagers du centre médical et des riverains se sont joints à l’activité du jour et se sont prêtés avec enthousiasme à l’exercice au grand bonheur des responsables du centre. M. Issa, infirmier audit centre, a salué l’engagement d’«African Initiative» et a par ailleurs encouragé la veille citoyenne à persévérer dans ses actions de salubrité.

« Le besoin était là, mais on ne savait pas comment faire. On ne savait pas qu’il y avait une association qui le faisait. Ils sont venus vers nous de leur propre gré. Ce service est le bienvenu et s’ils peuvent revenir dans les prochains jours, ça va nous aider », a déclaré l’infirmier.

Le responsable de la veille citoyenne, Mohamed Compaoré, a demandé aux jeunes des autres communes de Ouagadougou de faire comme eux. « J’invite toutes les communes de Ouagadougou à prendre l’exemple des jeunes de l’arrondissement 9 de Kamboinsé.

Tout le monde ne peut pas aller au front pour combattre, mais chacun de nous peut mener des actions de salubrité comme nous l’avons fait aujourd’hui », a-t-il dit avant d’ajouter que « personne ne viendra construire le Burkina Faso à la place des Burkinabè ».

L’Association russo-burkinabè organise régulièrement des activités de salubrité dans la ville de Ouagadougou en collaboration avec d’autres associations ou avec la veille citoyenne des différents arrondissements. Elle apporte toujours un appui technique et financier lors de ses « opérations ville propre ».

