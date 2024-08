Ouagadougou : La BMCRF saisit 14 tonnes de riz reconditionnés frauduleusement à Sankar Yaaré

publicite

Le Commissariat de Police de l’Arrondissement N2/ Baskuy a récemment mené une enquête fructueuse en collaboration avec la Brigade Mobile de Contrôle Économique et de la Répression des Fraudes(BMCRF). Leur cible, un commerçant véreux qui se livrait au reconditionnement frauduleux de riz.

Le 13 août 2024, la Brigade Mobile de Contrôle Économique et de la Répression des Fraudes a saisi environ 14 tonnes de riz qui avaient été reconditionnés illégalement. Le mode opératoire du commerçant consistait à transférer le riz de marque X dans des sacs portant l’étiquette de marque Y.

Ainsi, il trompait les consommateurs en leur faisant croire qu’ils achetaient un produit de qualité supérieure, alors qu’en réalité, le contenu était différent. Les sacs nouvellement utilisés ne comportent pas de mention d’origine.

Le contrevenant répondra de ses actes conformément aux textes en vigueur. Le Chef de Département des Investigations, du contrôle, de la lutte contre la Fraude et la contrefaçon remercie chaleureusement le CPA/ Baskuy pour sa précieuse collaboration et invite la population à rester vigilante et à dénoncer toute activité suspecte aux numéros verts dédiés :

80 00 11 84

80 00 11 85

80 00 11 86

La BMCRF, la garantie d’une concurrence saine et loyale

Source : SCRP/BMCRF

