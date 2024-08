Journée mondiale de l’aide humanitaire au Burkina Faso : Les partenaires invités à s’inscrire en droite ligne des orientations du Gouvernement

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Burkina Faso a célébré le vendredi 16 août 2024 à Ouahigouya la journée mondiale de l’aide humanitaire. Cette journée, placée sous le thème «Agir pour l’humanité» a connu la présence de la ministre de l’action humanitaire et la solidarité nationale, Nandy Somé et Carol Flore-Smereczniak, Coordonnatrice Résidente du Système des Nations Unies au Burkina Faso.

La suite après cette publicité

Cette année, c’est Ouahigouya, la cité de Naaba Kango, qui a été choisie pour abriter la célébration de la journée internationale de l’aide humanitaire placée sous le thème « Agir pour l’humanité ». La Coordonnatrice Humanitaire et Coordonnatrice Résidente du Système des Nations Unies au Burkina Faso, Carol Flore-Smereczniak, a rappelé les raisons qui ont prévalu à l’institution de cette journée.

Selon elle, la célébration de cette journée, a été décrétée par l’Assemblée générale des nations Unis en 2008, en souvenir du massacre qui a eu lieu à Bagdad en Irak le 19 août 2023 où, le représentant spécial Sérgio Vieira de Mello avait été tué.

« Aujourd’hui nous célébrons la survie des victimes, le courage, la solidarité des acteurs et de la communauté internationale qui font des efforts pour venir assister ceux qui sont dans le besoin. Le thème choisi tient à rappeler deux choses : Nous refusons le silence, nous refusons que les attaques contre les acteurs humanitaires deviennent des choses banales car ce sont des vies qui sont perdues », a expliqué la Coordonnatrice Résidente.

En 2024, pour les trois premiers mois, 700 mille personnes ont été assistées, indique-t-elle, tout en mettant en lumière, quelques défis auxquels, leurs actions sont confrontées.

« Il faut noter que nous avons des défis. Premièrement, nous ne sommes pas toujours en position d’atteindre les régions où se trouvent les personnes vulnérables en raison de la crise sécuritaire. Deuxièmement nous avons un problème de financement. Les besoins augmentent, mais le financement est en déclin. Au Burkina Faso nous avons un plan de réponse humanitaire estimé à un coût de 935 millions de dollars.

A ce jour nous avons à peu près sécurisé 27% du montant, c’est à dire 256 millions de dollars. Chose qui n’est pas suffisant. Je remercie nos partenaires pour leur efforts déjà consentis et je lance un appel pressant à la communauté internationale, à ne pas oublier la crise qui prévaut au Burkina Faso et de s’investir pour accompagner le pays dans ses efforts », a-t-elle souhaité.

Nandy Somé, Ministre de l’action humanitaire et la solidarité nationale, a salué et magnifié le travail des acteurs humanitaires dans le monde et adressé un hommage aux humanitaires qui ont donné de leurs vies pour sauver et protéger d’autres vies.

Pour elle, cette journée est aussi une occasion pour mener des actions de sensibilisation sur les activités humanitaire et une bonne coordination entre les structures déconcentrées et au plan national.

A cet effet, elle a invité tous les partenaires à s’inscrire en droite ligne des orientations du Gouvernement pour surtout penser autrement les stratégies et les interventions afin d’accorder une plus grande priorité à l’autonomisation et la résilience des populations. Cette célébration a pris fin par la visite des stands des exposants.

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite