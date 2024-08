Promotion de la musique burkinabè : Les acteurs culturels en conclave à Ouagadougou

publicite

Afin de donner plus de tonus à l’industrie musicale burkinabè, il s’est tenu un échange et partage d’expériences sur la stratégie de diffusion de la musique dans les médias et les points chauds. C’était le dimanche 18 août 2024 à Ouagadougou.

« Stratégie de diffusion de la musique burkinabè dans les médias et les points chauds (boîtes de nuit, bars) », c’est autour de cette thématique que s’est tenue cette journée de partage d’expériences à l’Everest Institute Ouaga.

Pour rechercher des réponses à ce thème assez pertinent, des sommités de la culture burkinabè ont répondu présent à l’appel. Cette rencontre, deuxième du genre a été un tremplin pour ces acteurs culturels de trouver des pistes en vue de booster l’industrie musicale burkinabè.

Connu pour son engagement et sa plume tranchante, le journaliste culturel Hervé David Honla en sa qualité de paneliste du jour, a insisté sur l’importance des réseaux sociaux, mais aussi sur les affinités entre les acteurs culturels en général. « Les artistes et leurs équipes doivent créer des connexions avec les médias et les journalistes pour la promotion de leurs œuvres », a-t-il lancé.

A l’instar de Hervé Honla, d’autres acteurs culturels ont mis des siens pour éventuellement réchauffer les bonnes collaborations avec les Hommes de médias. Au terme des échanges, des recommandations ont été faites, toujours dans la dynamique de propulser encore plus haut la culture burkinabè.

« La production des œuvres de qualité, la réinvention des médias sociaux, la priorisation des médias traditionnels, la création des sites de téléchargement, le carnet d’adresses médias », sont entre autres les recommandations faites au sortir de cet acte 2 de l’Everest Institute Ouaga.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

