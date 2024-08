Communiqué de l’intersyndicale des magistrats du Burkina Faso : La CNAVC, « inquiète », appelle à une marche meeting le jeudi 22 août

publicite

La Coordination nationale des associations de veille citoyenne (CNAVC) section du Centre, au cours d’une conférence de presse tenue, le lundi 19 août 2024, à Ouagadougou, a annoncé la tenue d’une marche meeting en direction du palais de justice de Ouagadougou (Tribunal de grande instance Ouaga I) pour le jeudi 22 août 2024 à partir de 8 heures.

La Coordination nationale des associations de veille citoyenne (CNAVC) section du Centre, à l’occasion de sa rencontre avec les Hommes de média, a tenu à réagir au communiqué en date du 15 août 2024 de l’intersyndicale des magistrats du Burkina Faso.

« Ce communiqué pondu par des signataires mal inspirés ne comportait aucune référence règlementaire », a d’emblée déclaré Basile Farga, porte-parole de la coordination. Cette prise de position de l’intersyndicale, a-t-il par la suite indiqué, suscite en eux, acteurs de la veille citoyenne, « une profonde inquiétude et une indignation légitime ».

Rappelant aussi la maxime selon laquelle «nul n’est au-dessus de la loi», il a fait comprendre que cela s’applique à tous sans exception. « La veille citoyenne est là pour le rappeler à qui veut l’entendre. Chaque citoyen, quel que soit son rang, se doit de contribuer à l’effort de paix et de sécurité », a-t-il laissé entendre.

La CNAVC a en outre appelé l’intersyndicale des magistrats, auteur du communiqué du 15 août 2024, « à se ressaisir, à revoir sa position et à faire preuve de patriotisme et de responsabilité ». Elle a également réaffirmé son soutien aux décisions prises par les autorités pour assurer la paix et la sécurité dans notre pays. « Nous resterons vigilants face à toute tentative de déstabilisation de nos institutions et continuerons à plaider pour une justice qui serve le peuple et l’intérêt supérieur de la nation », a prévenu le porte-parole de la coordination de veille citoyenne, appelant par la même occasion à une mobilisation générale.

« Nous lançons un appel de mobilisation générale face à la gravité de la situation actuelle où une partie des magistrats s’oppose à la réquisition pour participer à l’effort de paix. Cette (…) marche meeting se tiendra devant le palais de justice de Ouagadougou (ndlr, Tribunal de grande instance Ouaga I) le jeudi 22 août 2024 à partir de 8 heures », a appelé Basile Farga.

Tambi Serge Pacôme ZONGO et Faouzia SANOU (Stagiaire)

Burkina 24

