WOW promo : de grands prix à gagner avec 1xBet !

publicite

0 Partages Partager Twitter

Dans le cadre de la nouvelle promotion “WOW Promo” du bookmaker fiable 1xBet, tu as une chance de gagner des cadeaux de valeur et un super prix de 3 000 $ ! Remplis quelques conditions simples et participe au grand tirage au sort :

La suite après cette publicité

Connecte-toi ou inscris-toi sur la plateforme 1xBet

Confirme ta participation aux offres bonus sur la page de la promotion

Place des paris sportifs à partir de 2 $ du 14 août au 29 septembre et obtiens des coupons promotionnels.

Le nombre et le montant des paris sont illimités, mais plus souvent tu paries, plus tu as de chances de gagner ! Le nombre de coupons pour un pari est calculé selon le schéma suivant :

+ 2 $ – 1 coupon

+5 $ – 5 coupons

+7 $ – 10 coupons

+10 $ – 15 coupons

+15 $ – 20 coupons

+20 $ – 30 coupons

+30 $ – 50 coupons

+50 $ – 80 coupons

Profite du jeu et attends le tirage au sort qui se déroulera le 3 Octobre :

10 heureux gagnants recevront 100 points bonus sur leur compte 1xBet

Le gagnant du deuxième prix recevra un smartphone iPhone 14 Pro.

Le gagnant empochera un prix en espèces de 3 000 $ !

Tu veux doubler tes chances de gagner ? Profite d’une astuce utile si tu n’as pas encore rejoint 1xBet. Inscris-toi, reçois le bonus de bienvenue 200 % jusqu’à 160 000 XOF et place deux fois plus de paris que tes concurrents avec les récompenses.

Participe à la promotion “WOW Promo” et gagne avec 1xBet !

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite