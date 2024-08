Iron Biby défend son titre du log lift le 07 septembre 2024, à Birmingham

publicite

Le Ministre en charge des Sports, Anûuyirtole Roland Somda a reçu en audience le vendredi 23 août 2024, le champion en titre du log lift, Cheick Hamed Al-Hassan Sanou alias Iron Biby.

Au cours de cette audience, il a été notamment question pour Iron Biby de venir annoncer au Ministre son prochain combat pour la défense de son titre de champion du monde en log lift le 07 septembre 2024.

Le Ministre Roland Somda a exprimé au nom des plus hautes autorités, ses vives félicitations pour les titres déjà engagés et la gratitude pour l’honneur qu’il fait à la population burkinabè. Il a souhaité plein succès à l’athlète. Il retourne en compétition après son sacre en 2023.

Pour le l’Etalon, les mots qui lui sont adressés sont source de motivation et de galvanisation. Il dit vouloir défendre son titre et montrer la voix aux athlètes burkinabè que tout est possible.

Le tenant du titre en log lift va à la conquête d’un 6e titre de rang, le 7 septembre 2024 à Birmingham en Angleterre. Cette compétition sera retransmise en direct sur les antennes de la Radiodiffusion Télévisions du Burkina (RTB).

Source : DCRP MSJE

