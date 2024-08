Burkina Faso : Des accords de convention permettent à l’Etat de reprendre la gestion des mines de Boungou et Wahgnion

publicite

Le ministre de l’Economie et des Finances, Dr Aboubakar NACANABO, et les représentants des sociétés minières, Lilium mining et Endeavour mining, ont procédé ce lundi 26 août 2024, à une signature de conventions. Ces conventions permettent de mettre fin au différend qui opposait les deux sociétés minières, concernant la transaction sur les mines de Boungou et de Wahgnion, et à l’Etat burkinabè, d’acquérir lesdites mines.

La première signature de convention porte sur trois accords, entre l’Etat burkinabè et Endeavour mining : un accord de redevance, un accord transactionnel et un accord de paiement. Avec la société minière Lilium mining et son partenaire Vista Bank, il s’agit de cession d’actions et de parts.

Pour le ministre de l’Economie et des Finances, il s’agit d’une cession à titre onéreux. L’Etat burkinabè, a-t-il indiqué, doit payer soixante (60) millions de dollars, plus des redevances sur une production de 400 mille onces, soit au total, environ 90 millions de dollars à payer pour acquérir les mines de Boungou et de Wahgnion.

Dr Aboubakar NACANABO a rassuré les travailleurs des deux mines que l’Etat prendra toutes les dispositions pour continuer l’exploitation, tout en maintenant les emplois.

Le ministre de l’Economie et des Finances, qui était assisté de son collègue en charge des mines, Yacouba Zabré GOUBA et du ministre délégué, chargé du Budget, Fatoumata BAKO/TRAORE, a souligné que l’Etat burkinabè a décidé de s’impliquer dans la gestion de ses ressources naturelles.

L’acquisition des deux mines va permettre selon lui, de renforcer les capacités de l’Etat, en termes de gestion des ressources naturelles.

Il a aussi indiqué que l’Etat burkinabè va travailler à exploiter d’autres mines, pour renforcer davantage sa situation financière et faire en sorte que les mines profitent aux populations.

Source : 𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐌𝐄𝐅

