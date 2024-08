Burkina Faso : Une délégation gouvernementale à Barsalgho pour apporter réconfort et espoir

publicite

Une délégation gouvernementale conduite par le ministre d’état porte-parole du gouvernement, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, s’est rendue lundi 26 août 2024 à Barsalgho pour présenter les condoléances et la compassion de la Nation aux populations, victimes d’une attaque terroriste le samedi 24 août 2024.

Après Kaya le dimanche 25 août 2024, une équipe gouvernementale s’est rendue le lundi 26 août 2024 à Barsalgho pour réconforter les populations, suite à la violente attaque terroriste qui a coûté la vie à plusieurs citoyens et occasionné de nombreux blessés.

Il s’agit du ministre d’Etat, porte-parole du gouvernement, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, du ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, de la ministre de l’Action humanitaire, Nandy Somé/Diallo et du chef d’Etat-major général des Armées, le général de brigade Célestin Simporé.

« Nous sommes venus ici à Barsalgho pour vous traduire la solidarité des plus hautes autorités du pays, du gouvernement et de l’ensemble de la Nation après cette attaque lâche et barbare que vous avez subie », a déclaré le chef de la délégation gouvernementale, Rimbtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, aux notables et aux habitants rassemblés autour du chef de Barsalgho.

Aussi, a poursuivi le ministre, « le gouvernement se joint à vous pour prier pour le repos des âmes des disparus et souhaiter un prompt rétablissement aux blessés ». Il a par ailleurs indiqué que des dispositions sont prises par le gouvernement non seulement pour assurer la prise en charge gratuite des patients mais aussi pour apporter une réponse humanitaire et sécuritaire appropriée à la situation.

Jean Emmanuel Ouédraogo a également invité ses interlocuteurs à l’union sacrée autour des combattants pour ne laisser aucune chance à l’ennemi. Pour le chef de Barsalgho, cette démarche du gouvernement apporte beaucoup de réconfort aux siens.

« Ce que vous venez de faire essuie nos larmes », a dit le chef coutumier avant de remercier chaleureusement la délégation. Au nom des populations, il a demandé à la délégation des actions vigoureuses pour ramener la quiétude à Barsalogho et dans toute la zone.

Les éléments du détachement militaire et le personnel du centre médical avec antenne chirurgicale de la commune ont également reçu des messages d’encouragement et de reconnaissance de la part du gouvernement et du chef d’Etat-major général des Armées.

Source : Agence d’information du Burkina

