Attaque de Barsalogho : Le gouvernement invite les Burkinabè à rester soudés

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le gouvernement a invité, le dimanche 25 août 2024, les Burkinabè à rester soudés derrière les Forces combattantes, au lendemain d’une lâche attaque terroriste qui a endeuillé la commune de Barsalgho dans la région du Centre-Nord.

La suite après cette publicité

« Plus que jamais, le peuple burkinabè, les dignes fils et filles, doivent rester soudés et unis autour de nos forces de défense et de sécurité pour faire échec aux desseins funestes de ces hordes de terroristes, orchestrés ou manipulés dans le seul but de nous asservir et d’affaiblir davantage notre pays », a déclaré Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

Selon le ministre d’État, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, l’objectif affiché par les lâches et barbares terroristes, était de faire un maximum de victimes civiles. Ouédraogo, qui s’exprimait dimanche à l’hôpital de Kaya, a précisé que la plupart des victimes étaient des femmes, des enfants et des personnes âgées.

Le ministre et porte-parole du gouvernement, accompagné des ministres en charge de la Sécurité, Mahamadou Sana, de la Santé, Jean-Claude Kargougou et du chef d’État-major des armées, le général de brigade Célestin Simporé, a déclaré être venu avec une délégation gouvernementale pour témoigner de la solidarité du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, envers les blessés de l’attaque terroriste.

« C’est (également) un message de soutien et de reconnaissance aux agents de santé mobilisés depuis les premiers moments. Nous vous assurons d’une prise en charge adéquate de tous les blessés afin de pouvoir sauver des vies », a souligné le ministre. Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a également exprimé sa ferme conviction que les Burkinabè parviendront à faire échec aux terroristes.

Source : Agence d’information du Burkina (AIB)

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite