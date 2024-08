Route Nationale Nº1 : La voie est ouverte, les poids lourds prioritaires (Gouverneur)

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le gouverneur de la Boucle du Mouhoun, Pierre Bassinga, a annoncé l’ouverture de la voie au niveau de Hèrèdougou, à compter de ce lundi 26 août 2024 à 14h, avec une priorité accordée aux véhicules lourds .En raison de l’évolution des conditions météorologiques, la voie peut être à nouveau fermée à tout moment, précise l’autorité.

La suite après cette publicité

Le Gouverneur de la région de la Boucle du Mouhoun à l’honneur d’informer, populations riveraines de la rivière Grand Balé et usagers de la Route Nationale Nº1 (Ouaga-Bobo), que les eaux ayant submergé la route dans la zone du village de Hèrèdougou se sont considérablement retirées, autorisant de nouveau, la reprise du trafic.

En conséquence de quoi, pour compter de ce jour 26 Août 2024, à partir de 14 heures 00 minute, ledit trafic reprend, avec une priorité de passage faite aux véhicules poids lourds, de transport de marchandises et de transport en commun.

Les véhicules poids légers et les engins à deux (02) roues pourront tout aussi traverser, dans le strict respect des consignes des forces de sécurité sur place, mobilisées pour la règlementation et la fluidité du passage, de part et d’autre.

En outre, le Gouverneur porte à la connaissance de tout usager de la chaussée à cette hauteur, qu’elle est susceptible, à tout moment, d’être interdite de passage, en fonction de la situation-météorologique et hydrologique.

Sachant compter sur le sens de la discipline des usagers de la RN 1, le Gouverneur félicite l’ensemble des forces de défense et de sécurité intérieure, à pied d’œuvre, depuis le 21 Août, pour sécuriser les personnes et leurs biens, à l’effet d’éviter tout incident dans la zone submergée.

Le gouverneur de la Boucle du Mouhoun,

Pierre BASSINGA, Dédougou, 26 août 2024.

Source : AIB

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite