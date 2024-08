Attaque de Barsalogho: Le gouvernement promet une réponse de taille à l’ennemi 

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, a promis dimanche, une réponse de taille aux terroristes qui ont endeuillé la veille, la commune de Barsalogho. C’est ce qu’a indiqué l’Agence d’information du Burkina ce lundi 26 août 2024.

La suite après cette publicité

« Dans cette riposte, nous allons apporter une réponse pour que l’ennemi sache, plus que jamais, que nous n’allons accepter de telles barbaries sur notre territoire », a affirmé le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana.

Le ministre Sana a fait cette déclaration à l’issue d’une visite gouvernementale, dimanche 25 août 2024 à Kaya (Centre-Nord), auprès des blessés de l’attaque terroriste perpétrée samedi à Barsalgho.

La délégation, composée des ministres en charge de la Sécurité, Mahamadou Sana, de la Santé, Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, ainsi que du chef d’État-major des armées, le général de brigade Célestin Simporé, était conduite par le ministre d’État et porte-parole du gouvernement, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

Lire également 👉 Attaque de Barsalogho : Le gouvernement invite les Burkinabè à rester soudés

Ces personnalités sont venues témoigner de la solidarité du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré et de celle de la Nation aux populations de Barsalogho.

Le ministre de la Sécurité burkinabè a indiqué que, malgré le soutien des vecteurs aériens, des pertes en vies humaines et des blessés ont été enregistrés parmi les civils, les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP).

Mahamadou Sana a souhaité que les blessés de cette attaque « barbare », retrouve la santé dans les meilleurs délais.

« Nous tenons à rassurer le peuple burkinabè que nous sommes engagés et que nous restons fermes sur la protection des Burkinabè et de leurs biens », a souligné le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana.

Source : Agence d’information du Burkina

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite